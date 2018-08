Shakira y los besos que le da a Gerard Piqué

En la actualidad parece que el amor le ha vuelto a sonreír a la pareja

La relación de Shakira y Gerard Piqué parece estar mejor y sus fanáticos parecen estar confiando en las declaraciones que ha dado la intérprete en donde de a poco saca a relucir a su pareja, haciendo ver que tienen una relación amorosa que sigue vigente.

Sin embargo, hace unas semanas en entrevista con la revista Cosmopolitan dejó que ver que pese a que ama a su pareja no está pensando en casarse con él. “Ya me siento bastante ‘casada’ teniendo dos hijos en común, sin contar con que nuestras vidas y carreras están completamente dedicadas las unas a las otras. No creo que sea necesario un trozo de papel para hacer de todo ello un matrimonio”.

Cabe señalar que mientras Shakira y Piqué no se casen sus fortunas se mantienen separadas, al menos eso es lo que muchos especulan, y es importante recordar que las arcas de la colombiana poseen mayor riqueza que la del defensa central del FC Barcelona.

Pero en esa misma conversación dicho medio, la cantante también recalcó la importancia que tiene el jugador catalán en su vida, sobre todo en los momentos en los que más débil y desolada se ha sentido. “Gerard intervino. Me dijo alto y claro que nunca me permitiría que me retirara de la música: ‘Te jubilarás cuando ya no tengas nada más que decir. Y ahora sal ahí fuera y haz lo que mejor sabes hacer’. Tenía razón, la cuestión es que yo solo estaba asustada. Aterrorizada”, declaró Shakira.

Ante lo anterior que parece dejar a algunos tranquilos y a otros más inquietos, sus fanáticos en redes sociales como Instagram se mantienen compartiendo imágenes que pocos recuerdan y otras no antes vista de la pareja besándose y compartiendo su amor sin temor a ser captados por la prensa sensacionalista.

A continuación les compartimos algunos de los mejores besos de la pareja.