7 cosas simples que puedes hacer para mejorar el medio ambiente

Con solo seguir estos sencillos pasos se puede contribuir a reducir la contaminación y a mejorar la vida en nuestras ciudades alrededor del mundo

Durante siglos, las ciudades se han enfrentado a la mala calidad de aire.

En los años 1950, por ejemplo, las plantas industriales de carbón generaron una nube de esmog que envolvió a Londres y cobró la vida de miles.

Mucho se ha logrado desde entonces para limpiar el aire que respiran los londinenses, pero la capital británica continúa siendo una de las ciudades más contaminadas de Europa.

Por otra parte, en 2016, la Organización Mundial de la Salud declaró que San Salvador, Santiago, Bogotá y Lima se encuentran entre las capitales más contaminadas de América Latina, con índices de material particulado muy por encima de lo recomendable.

¿Qué podemos hacer, entonces, para mejorar la calidad del aire que respiramos, dondequiera que estemos?

Aquí hay unos sencillos pasos que puedes seguir para mejorar la vida en tu rincón del mundo.

1. Alternativas de viaje

Tú puedes contribuir a la lucha contra las emisiones contaminantes dejando tu automóvil en casa.

En varias ciudades del mundo (incluidas de América Latina como Ciudad de México, Buenos Aires y Medellín) hay programas de bicicletas públicas para el desplazamiento en las zonas urbanas.

En Londres, el alcalde está tratando de fomentar a que se use el uso el transporte público y bicicletas o se camine si el trayecto es más corto que 3 km.

¿Qué podrías hacer en tu ciudad?

En Londres también se impuso una “Tarifa de Toxicidad” para el centro de la ciudad. Cuesta unos $13 dólares y aplica principalmente a vehículos de combustible de modelos anteriores a 2006.

2. Control de emisiones

La próxima vez que compres un auto, o lleves tu vehículo para inspección, échale una buena mirada a qué lugar ocupa en el índice de emisiones.

Entre más bajo el índice de emisiones, mejor para el medio ambiente.

Las ventas de autos diesel han bajado en toda Europa. Reino Unido se convertirá en en el primer país en prohibir la venta de nuevos autos y camionetas diesel para 2040.

En muchos países, los vendedores de coches usados ya encuentran difícil deshacerse de su inventario diesel aún a precios reducidos.

Así que, entre más limpio sea tu auto, mejor. En algunos países hasta ahorras dinero pagando menos impuestos.

3. Opción eléctrica

Quizás sería bueno que pienses en comprar un auto eléctrico.

Los gobiernos en todo el mundo esperan tener muchos más autos eléctricos en circulación en las próximas décadas.

A partir de 2040, en Reino Unido ya no se venderán autos nuevos que sean impulsado solo con diésel o gasolina. Una década después de eso, todos tendrán que ser completamente eléctricos.

Esa política está mucho más avanzada en California, Estados Unidos.

En ese estado se venden casi la mitad de todos los vehículos eléctricos del país, con casi 340,000 de estos actualmente en circulación.

No sorprende que California se haya impuesto la meta de tener en circulación 1,5 millones de autos de cero emisiones para 2025.

4. Vehículo compartido

En muchos lugares del mundo es posible compartir un viaje o travesía por la ciudad para reducir tu huella de carbono.

Hay compañías tecnológicas que han desarrollado aplicaciones con los cuales puedes reservar un cupo en un auto, por medio de tu teléfono móvil, y compartir una travesía con otros viajeros durante el tiempo que necesites.

El sistema se está comercializando como una manera más barata y más limpia de viajar.

Es muy posible que cada vez más de nosotros optemos por esta manera de viajar en el futuro.

En las autopistas de Estados Unidos hay carriles de uso exclusivo para vehículos con más pasajeros, con lo que estos las congestiones.

5. Genera tu propia energía

¿Has pensado en colocar paneles solares en el techo de tu casa?

Aunque el costo inicial para su instalación es alto, es el único que harás, y te puede ahorrar dinero en las cuentas de energía a largo plazo.

En algunos lugares, si tus paneles generan más electricidad de la que usas puedes devolver el excedente al tendido público que te lo abona en pagos según la cantidad.

6. Baterías en casa

Si tienes un auto eléctrico, tiene la oportunidad de tener un sistema de almacenamiento de energía.

En el futuro, las empresas de energía estarán aplicando lo que llaman “tecnología auto a tendido”.

Eso significa que podrías almacenar energía en la batería de tu auto para luego vendérsela al tendido eléctrico cuando sea necesario.

En California, las nuevas casas están siendo construidas con paneles solares y estaciones de recarga eléctrica para los autos ya incorporados.

7. Ahorra energía en casa

En todo el mundo, las cuentas de energía de casi todos los hogares van en aumento.

En Reino Unido, por ejemplo, la cuenta de energía promedio casi se ha doblado en una década.

Una manera eficiente de controlar el gasto es instalando “medidores inteligentes”, que están programados digitalmente para enviar registros más exactos a las empresas generadoras.

Pero también hay maneras en las que puedes hacer pequeños ahorros que, con el tiempo, pueden ser significativos.

Puedes comparar los precios de los proveedores de energía, sellar rendijas contra las corrientes de aire y asegurarte de que tus dispositivos electrónicos no estén siempre en modo de espera.

El solo dejar tu televisor y otros dispositivos en modo de espera podría costarte hasta $30 dólares al año, dependiendo de dónde vivas.

Así que apágalo, ahorra dinero y ayuda a salvar el planeta.

Este artículo fue adaptado del programa de radio de la BBC radio You and Yours

