Alexis Ayala regresa a trabajar tras sufrir infarto

Nada es ni todo blanco ni todo negro. La vida está llena de matices. No hay sombra sin luz. Y no importa que tan fuerte haya sido la tormenta está en algún momento sedera y lo único que debes hacer es abrazar la calma. No pienses tanto, siente y no te preocupes tanto, ocúpate. En la vida hay muchas alternativas, pero la mejor siempre será la de ser feliz y eso no está en nadie más que en uno mismo. Actitud, positivismo y alegria. No olvides que a más problema más calma. Los tiempos De Dios son perfectos. Así que a VIVIR y a VIVIR BONITO. #vivirbonito #bepositive #be #thankful #god #faith #healthy #believe #blessed #work #live #love #travel #life #happy #fun #do #actor #human #lionwarrior #lionheart #lifeplayer #lifestyle #heart #strong #power #powerfull #entero #ESPÍRITU

A post shared by Alexis Ayala (@alexisayala) on Aug 5, 2018 at 8:55am PDT