Así respondió Dayanara Torres a quienes criticaron sus curvas boricuas

La Ex Miss Universo no se quedó callada y le respondió a una usuaria de Instagram que cuestionó su trasero

Usualmente, Dayanara Torres le contesta a sus seguidores con mucho amor pues estos se encargan de dejarle muchos mensajes bonitos y de apoyo.

Sin embargo, la boricua le contestó fuerte a una seguidora que la criticó e insinuó que la Miss Universo 1993 se había hecho las nalgas.

Todo surgió luego de que Dayanara publicara una foto en Instagram modelando el “jumpsuit” que vistió durante la segunda gala de “Mira Quién Baila” donde es jurado.

La mayoría de los mensajes fueron de elogios, sin embargo, una cibernauta le escribió “hay se ha inyectado algo. Esas no así (sic)“.

A lo que la boricua le contestó: “@nancyvargas984 Siempre sale una… Ave María!!! Inyectado que? Soy Puertorriqueña y créeme q no necesitamos añadir nada… mojo el arroz con un poco de aguacate pa cosecharlas de 14K! Que no te hayas dado cuenta antes no es mi culpa. Proud of my curves & my very PR butt!“.

Su comentario logró el apoyo de la mayoría de sus seguidores quienes la felicitaron por responderle a la cibernauta.