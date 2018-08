Los 10 mejores alimentos para un corazón sano

Los estadounidenses tienen un corazón 7 años más viejo de su edad

De acuerdo con la American Heart Association, las enfermedades del corazón son la causa número 1 de muertes a nivel global. Según los Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades (CDC), los estadounidenses tienen un corazón 7 años más viejo de su edad. Por ello es importante mantener la salud del corazón a través de lo que comemos.

Los expertos de Eat This, Not That!, sugieren consumir estos 10 alimentos que tu corazón agradecerá:

Chocolate oscuro

El cacao contiene polifenoles y flavonoides, que son sustancias antinflamatorias que ayudan a proteger el corazón. Es importante que elijas los que tengan por lo menos un 70 por ciento de cacao.

Edamames

Su gran cantidad de potasio, magnesio y ácido fólico ayudan a disminuir la presión arterial, por lo que reducen el riesgo de enfermedad cardiaca, además de que su fibra aumenta la capacidad de organismo de producir lipoproteína de baja densidad que elimina el colesterol malo de la sangre.

Té de Rooibos

Contiene un flavonoide muy especial llamado Aspalathin, que ayuda a la salud del corazón porque reduce las hormonas del estrés que detonan el hambre y almacenan grasa.

Tomates

El licopeno que contienen es un excelente antioxidante que disminuye el riesgo de enfermedad cardiovascular e incluso de ciertos ctipos de cáncer.

Nueces

Las nueces en forma de corazón contienen altas cantidades de ácidos grasos omega 3 y de antioxidantes que reducen el riesgo de enfermedades cardiacas, pero es importante consumir sólo una onza de nueces al menos cinco veces a la semana.

Linaza

Esta semilla es la fuente vegetal más rica en omega 3, que reduce la inflamación y ayuda a prevenir diabetes y enfermedades cardiacas. Hay que consumirlas molidas para digerirlas fácilmente y aprovechar sus beneficios.

Ajos con brote

No tires los ajos brotados porque su actividad antioxidante es mayor y, por ende, son muy buenos para el corazón.

Yogurt

La American Heart Association señala que consumir una taza de yogurt de 6 onzas cada 3 días puede ayudar contra la hipertensión, pero es importante que no contenga azúcar y que sea bajo en grasa.

Papa dulce o camote

Es un carbohidrato de digestión lenta y altos niveles de fibra y antioxidantes llamados carotenoides. Estabiliza los niveles de azúcar en la sangre y ayuda a quemar la grasa que se acumula en el abdomen y en las arterias.

Cacahuates hervidos

Son una gran fuente de fibra y grasas saludables, además de contener resveratrol, un fitonutriente muy saludable para el corazón, el mismo que se encuentra en el vino tinto.