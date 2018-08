Niños con discapacidades esperan demasiado por equipos médicos que pueden cambiar sus vidas

Los retrasos se deben a problemas burocráticos y las bajas tasas de reembolso que pagan algunas de las aseguradoras públicas

Bev Baker-Ajene esperó tanto tiempo para conseguir una silla de ruedas de adulto para su hija adolescente, Savitri, que se le olvidó que la había solicitado.

Durante la mayor parte del año, Baker-Ajene acomodó a Savitri, quien tiene parálisis cerebral, cuadriplejia espástica y epilepsia, en una silla infantil que era

demasiado pequeña para ella. Baker-Ajene dijo que también ha tenido problemas para conseguir una silla de ducha adecuada para Savitri, de 17 años. Por eso casi

siempre baña a su hija en la cama, con una esponja.

“Es ridículamente difícil conseguir lo que necesito para mi hija”, dijo esta madre de 62 años, residente de Clovis, California, quien es diseñadora gráfica. “Todo

esto me tiene muy cansada. Trato de no discutir más con nadie porque necesito toda mi energía para mi hija”.

Muchos niños de California con serias necesidades de salud, con frecuencia esperan meses, e incluso años, para recibir equipo médico esencial como sillas de

ruedas personalizadas, sillas para la ducha y camas de hospital, según un informe reciente.

Para algunos niños, estas esperas prolongadas agravan los problemas de salud existentes, causan dolor y úlceras, o aumentan retrasos en el desarrollo, de

acuerdo con el informe publicado en mayo por la Lucile Packard Foundation for Children’s Health.

“Es un gran desastre burocrático y los niños están sufriendo”, expresó Maryann O’Sullivan, consultora independiente de políticas de salud y autora del informe.

En un caso documentado por Sullivan, un niño con distrofia muscular comenzó el jardín de infantes en una carriola o cochecito de bebé porque sus padres no

pudieron conseguirle una silla de ruedas adecuada a tiempo, en parte debido al lento proceso de aprobación del seguro. En otro caso, un niño de 7 años con un trastorno óseo grave permaneció en pañales durante años mientras esperaba que un programa estatal de salud pública infantil le ayudara a encontrar un proveedor que le suministre un inodoro modificado.

Las causas de los retrasos

Los retrasos se deben a una variedad de factores. Las familias dicen que a menudo se generan problemas entre aseguradoras de salud privadas y programas

financiados con fondos públicos como Medicare, Medi-Cal y California Children’s Services (CCS), que brinda cobertura a 200,000 niños con necesidades especiales

de atención médica.

Una vez que las familias han navegado en ese laberinto burocrático para obtener la aprobación para un equipo, las bajas tasas de reembolso que pagan algunas de

las aseguradoras públicas pueden dificultar la búsqueda de proveedores dispuestos a proporcionar el equipo.

Juno Duenas, directora ejecutiva de la organización Support for Families of Chirldren With Disabilities, con sede en San Francisco, dijo que el equipo apropiado puede ser esencial para la independencia del niño, las perspectivas de empleo en el futuro, y la capacidad de contribuir a la sociedad.

Muchos padres dicen que tienen dificultades para obtener equipo, en parte, porque no entienden el sistema. Yuki Baba, una traductora de 54 años que vive en

Berkeley, California, esperó un año para conseguir una cama de hospital para su hijo, Nate, que tiene parálisis cerebral. A los 5 años, Nate todavía estaba durmiendo en una cuna que le quedaba pequeña. Nate es beneficiario de CCS y Medi-Cal, el programa de seguro de salud del estado para personas de bajos ingresos, y Baba llamaba al programa equivocado en busca de ayuda.

“Como no conocía muy bien el sistema, desperdicié mucha energía y tiempo”, contó.

Incluso cuando el proceso de aprobación es fluido, las bajas tasas que pagan los programas financiados por el gobierno, como CCS y Medi-Cal, pueden significar

que a veces no haya vendedores externos dispuestos a proporcionar el equipo.

CCS cubre tratamientos y terapias para menores de 21 años que cumplen con las pautas de ingresos y sufren condiciones médicas serias elegibles, que incluyen parálisis cerebral, lesiones traumáticas y cáncer. Muchos de estos niños también tienen Medi-Cal. Otros tienen cobertura privada combinada con CCS.

Dave Kramer-Urner, administrador de CCS para el condado de Santa Cruz, dijo que le resulta difícil encontrar vendedores que proporcionen bancos de baño

acolchados, bidés y ciertas muletas porque los reembolsos del programa son bajos.

Las tasas de CCS no han cambiado en 10 años, dijo Kramer-Urner. Y la desaparición de la pequeña empresa del sector ha exacerbado el problema. El

último vendedor de ese tipo en Santa Cruz cerró sus puertas hace tres años, añadió.

“Las grandes compañías tienen la capacidad de decir ‘no’ más fácilmente”, explicó.

La investigación de O’Sullivan se basó en tres encuestas existentes de padres, defensores de pacientes y proveedores de atención médica. También entrevistó a

docenas de terapeutas, enfermeras, médicos, proveedores, activistas, padres y personal de los planes de salud administrados por Medi-Cal.

O’Sullivan destaca en su informe que el California Department of Health Care Services, que administra Medi-Cal y CCS, no registra los tiempos de espera para el equipo médico y no ha establecido un plazo mínimo para su entrega.

Intentan agilizar el proceso

Tony Cava, vocero del departamento, dijo en un comunicado por correo electrónico que “[el Departamento] ha estado trabajando durante varios años para mejorar la atención médica y para priorizar la calidad y la coordinación de la atención para niños y jóvenes con necesidades especiales de atención médica”.



El departamento implementará un programa en 21 condados en los próximos meses para coordinar la atención médica bajo CCS y Medi-Cal, dijo Cava. El

programa debería abordar muchos de los problemas delineados en el informe de O’Sullivan, ya que reducirá la lentitud burocrática, agregó.

Sin embargo, la mayoría de los niños del programa CCS no viven en esos condados específicos, por lo que los cambios no los afectarán.

El Plan de Salud de San Mateo, que puso a prueba la integración de Medi-Cal y CCS hace cinco años, ha abordado muchos de los obstáculos administrativos

detallados en el informe, apuntó Sophie Scheidlinger, directora de salud pediátrica del plan. Sin embargo, sigue viendo retrasos debido a la escasez de

proveedores dispuestos a trabajar con los programas públicos.

Mientras tanto, muchos padres tienen grandes dificultades para encontrar soluciones alternativas o, simplemente, terminan pagando de su propio bolsillo.

El hijo prematuro de Alison Beier, Evan, nació dos meses antes con insuficiencia renal, un tracto urinario malformado y múltiples anomalías congénitas. Cuando

todavía era un bebé, Evan estuvo en el hospital durante varios días porque los médicos no querían darle el alta si no se conseguía para él un monitor de presión

arterial automático con un brazalete del tamaño de un bebé. Ni sus aseguradoras públicas, ni las privadas, querían pagar por esto.

“El seguro se negaba a pagar por el monitor, nosotros no teníamos dinero para pagarlo, y no sabíamos cómo obtenerlo”, dijo Beier.

Entonces Beier hizo público su problema en Facebook. Resultó que un amigo de un amigo trabajaba en la compañía que fabricaba los monitores y pudo ayudarla.

Se siente bendecida de tener a su hijo, que ha pasado por 50 cirugías y ha luchador contra el rechazo de sus dos riñones trasplantados desde 2012. Lo describe como un brillante niño de 8 años y “el joven más feliz del planeta”. Aún así, abogar por sus necesidades pueden ser abrumador. “Tengo la sensación que siempre estoy luchando para que alguien pague o cubra algo”, concluyó Beier.

La cobertura de KHN de los problemas de salud de los niños es apoyada en parte por la Heising-Simons Foundation. Read the original article on Kaiser Health News.