Rosie Rivera se salva en Mira Quién Baila y público no está contento

Aseguran que la mantienen por 'rating'

Una vez más Rosie Rivera se robó el show en Mira Quién Baila. Y es que la hermana de la fallecida Jenni Rivera fue salvada en la segunda gala del programa y en su lugar la actriz Verónica Montes fue la primera eliminada.

Y es que la ministra religiosa no solo se salvó de su sentencia, sino que logró su pase directo a la tercera emisión tras bailar el tema ‘María bonita’ en versión vals.

Tras fuertes críticas de los jueces, especialmente de Lolita Cortés, Verónica Montes vio como se diluyeron sus esperanzas de continuar en el programa y terminó entre lágrimas.

“Me dejó con la boca abierta porque es lógico lo que vimos, su actuación, porque de ahí viene, pero esto no es Mira Quién Actúa; es Mira Quién Baila y me dejó con la boca abierta porque no hubo baile…. Me faltó mucho más… “, expresó la jueza de hierro.

Rosie recibió mejores comentarios de los jueces Dayanara Torres y Joaquín Cortés, que le valieron el 54 % de las preferencias para ser salvada.

En redes sociales gran parte del público reprobó la actuación de los jueces, argumentando que Rosie permanece solo por cuestión de ‘rating’ para Televisa y Univision, pues su calidad en la pista deja mucho que desear.

“Estoy muy decepcionada. Rosie no debió continuar. Baila muy mal. No lo digo para ofender a nadie y tampoco porque soy experta de baile pero se ve demasiado dura al moverse. Y luego se excusa diciendo que no sabe que hace ahí que se ve gorda y otras cosas más… por favor Rosie… no seas víctima! El ser gorda no es excusa. Si tienes ritmo lo tienes gorda, flaca, alta o chaparra”, escribió enojada una televidente.

“Deberían de regresar a Verónica a Mira quién baila están dejando a los más duros lo que deberían de eliminar sacar de ahí lo dejan”, agregó otra.

“Asco de programa, pense que serian justos. Pero les importa mas la comedia y drama que algunos integrantes traeran al show. Cancelado por mi parte no lo vere mas !”, expresó una más.

A pesar de las críticas, la tía de Chiquis Rivera se dijo fuerte y con ánimo para continuar.

“Ya mi mente tiene que estar mucho más fuerte, no voy a dejar que nada me limite, ni mi peso ni mi edad”, dijo Rosie al terminar el show, acompañada de su esposo, hija y la matriarca de los Riveras, Doña Rosa.

Mike Bahía y Sara Corrales, fueron los sentenciados de la noche.