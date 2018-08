Video: Lis Vega presume su sexy figura bailando ‘twerking’

El arte es de apreciación, exprésate como solo tú puedes, grita de mil maneras tu pasión por vivir, no te detengas, jamás te frenes, 💃💃💃💃💃 #tusibailas @osmanigarciaoficial @dayamilamusaoficial 🔥🇨🇺🙏 #undiaalavez #fitnessgirl #dancer #bailarina #regueton #urban #viviendo 🕉

A post shared by LIS VEGA (@lisvegaoficial) on Aug 6, 2018 at 11:50am PDT