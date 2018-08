Francisca Lachapel al fin habla de la verdadera y feliz relación con Alejandro Chabán

La conductora describe al venezolano como la persona que la empuja a seguir adelante y la motiva a crecer

Francisca Lachapel ha sido clara sobre la relación que actualmente sostiene con Alejandro Chabán. La bella actriz y conductora de origen dominicano ha tomado de frente los rumores y ha sido enfática al reconocer que la química que poseen en pantalla es en alguna medida la culpable de que el público los vea como una pareja en toda regla. Ya que este par de conductores del matutino de Univision, Despierta América parecen siempre muy compenetrados.

En entrevista con la revista People en Español Lachapel declaró el “intercambio de energía” es lo que genera la química que ha revolucionado la opinión pública. E incluso agregó que hoy por hoy “Somos felices estando el uno cerca del otro y me siento feliz de saber que la gente nos quiere tanto a los dos“. En ningún aceptó ser la pareja del actor y conductora de origen venezolano. Pero aunque la declaración pretende descartar los rumores queda claro que algo existe. ¿Amistad? ¿Romance? Aún no queda claro, lo único cierto es que al público este par les gusta y si están juntos parece que sería mejor. Los televidentes parecen haber recreado una telenovela al rededor de lo que ven cuando los tienen juntos en pantalla.

Francisca también reconoció, durante la misma entrevista, que Chabán, “es muy importante, es un líder y es una persona que siempre tiene una palabra de ánimo”. E incluso explicó que en su vida él es la “persona que me empuja a seguir adelante, que me reta, que me dice la verdad tal cual es, que me empuja a crecer, que puede ver más allá de mí en todo y tiene la valentía de decírmelo, y es muy especial porque me llena de alegría, de risas y lo quiero muchísimo”. Lo anterior refleja una amistad muy fuerte, un sentimiento grande y una confianza que el público parece tener la esperanza en que se convierta en amor.

Ante lo anterior parece que la identidad del hombre dueño del corazón de Francisca Lachapel sigue siendo una incógnita.