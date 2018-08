Por esta razón critican a Paula Oliveira, concursante trans de Miss Bumbum

Mais notícias sobre o concurso mais polêmico do mundo 🌏 Com o crescimento da hashtag #MulheresComBolsonaro, o concurso Miss Bumbum decidiu fazer uma enquete para descobrir quais candidatas estão apoiando o candidato às eleições presidenciais deste ano. Para a surpresa da organização, quase metade delas confirmou que são eleitoras de Jair Bolsonaro. “Gosto das propostas dele, inclusive na parte em que a população de bem deve ter o direito de se armar” diz a representante do Espírito Santo, Cássia Almeida. O apoio da candidata Paula Oliveira, transexual e representante do Amazonas surpreendeu o seu público, visto as últimas declarações do Bolsonaro em relação ao preconceito com o público LGBT. “Já ouvi muitas coisas ruins dele, mas acredito que isso não passa de boatos. Quero o melhor para o meu país”. Em um ensaio fotográfico, as musas exibem em cartaz o nome “Bolsonaro”, mostrando todo o apoio ao candidato polêmico. Veja as fotos! Créditos: Patrick Brito | CO Assessoria #corridamissbumbum #eleicoespresidenciais #concursobrasileiro

Jul 31, 2018