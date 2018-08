Vendedores ambulantes piden permanecer en Hollywood

Alegan que autoridades confiscan sus productos; concejal dice que restricción solo se aplica a tres cuadras del bulevar

Silvia Chávez ha sido vendedora ambulante por más de 14 años en el área de Hollywood y asegura que el trayecto no ha sido nada fácil.

Debido a la falta de documentos legales para trabajar en Estados Unidos y a su condición médica no encontró otra opción que las ventas ambulantes para sacar adelante a sus tres hijos.

“Yo sufro de diabetes y soy madre soltera”, dijo la mujer de 50 años de edad. “Antes limpiaba casas por tres días pero ahora ya solo me dan un día”.

Esta situación la obligó a que todas las tardes —a excepción de los viernes cuando limpia una casa— salga a vender hot dogs sobre el bulevar Hollywood.

No obstante, Chávez asegura que en más de una ocasión la policía le ha quitado su mercancía y su equipo de trabajo sin razón específica.

“Me han quitado todo, incluso una vez la policía me quitó el dinero y me dieron un citatorio. Cuando fui a corte, el juez dijo que en lo que me quitaron no había dinero”, contó la oriunda de Guatemala. “Me mandaron a la estación de policía a buscarlo pero al final el dinero se perdió”.

Otra trabajadora ambulante, quien prefirió mantener su nombre en el anonimato, dijo haber vendido hot dogs por alrededor de cuatro meses, desde que perdió su empleo.

La mujer de 32 años señaló que durante este tiempo ha sido testigo de injusticias a los vendedores por parte de las autoridades y de la ciudad.

“Una vez un señor dejó su hielera donde vende aguas y sodas para hacer un mandado y cuando regresó el personal [de sanidad] ya se la había llevado”, dijo la vendedora. “Nadie pudo hacer nada por su hielera porque todos se espantan y salen corriendo”.

Tres cuadras libres de venta

Activistas y vendedores acusan a la ciudad de confiscarles sus cosas bajo la ordenanza de “bulky ítems removal” (remoción de artículos voluminosos).

Esta medida permite que el Departamento de Obras Públicas del Departamento de Saneamiento recoja artículos domésticos grandes , como colchones, sofás y otros muebles.

Sin embargo, los vendedores y activistas dicen que la entidad también incluye artículos como mercancía y elementos de trabajo de los vendedores.

“Cerca de la Hollywood y Vineland están utilizando la ordenanza de remoción de objetos voluminosos para recoger las pertenencias de los indigentes y la mercancía de los vendedores”, dijo Ron Gochez, quien es activista en pro de los derechos de los vendedores ambulantes.

En un esfuerzo por demostrar que su trabajo es honrado y mientras esperan que tome efecto una ordenanza que legalizaría a los vendedores ambulantes, un grupo de más de 100 personas se reunió ayer en la intersección del bulevar Hollywood y la avenida Highland para vender sus productos en grupo y pedir el apoyo del concejal Mitch O’Farrell, representante del área.

En la manifestación pacifica, los vendedores dejaron ver que las restricciones han aumentado desde hace unas cuatro semanas pues tienen prohibido vender sobre el bulevar Hollywood entre las calles Orange Drive y McCadden Place. Y aseguran que cada vez son empujados más lejos del bulevar de la fama.

“Nos hemos hecho a un lado de la banqueta, ya no tapamos las estrellas [de la fama] pero aun así no nos quieren ahí”, dijo Chávez.

Mediante un comunicado el concejal Mitch O’Farrell dijo que Hollywood es un área muy popular con personas que visitan, viven y trabajan ahí.

“¡Eso es bueno! Pero también tenemos un desafío muy real al que me estoy dirigiendo: las aceras superpobladas. Este problema es especialmente grave en Hollywood Boulevard, a lo largo del Paseo de la Fama entre McCadden Place y Orange Drive”, dijo el concejal.

“Durante años he observado a personas que caminan en la calle junto con el tráfico vehicular para esquivar la acera de 12 pies de ancho a lo largo de este tramo. Esto incluye personas en muletas y en sillas de ruedas”.

Para aliviar este problema el concejal dijo que están pidiendo mantener las aceras libres en estas tres cuadras sin objetos que obstruyan el paso. Al hacer esto, la ciudad estaría cumpliendo con la Ley de Discapacidades Estadounidenses (ADA) para un paso accesible y seguro.

“Solo tres de las 15 cuadras en el bulevar Hollywood a lo largo del Paseo de la Fama tendrán este tipo de aplicación porque aquí es donde se concentra el problema”, especificó O’Farrell.

“Necesitamos hacer todo lo posible para asegurar que los peatones en Los Ángeles tengan un pasaje seguro y libre por donde sea que caminen”.

“El Concejal está trabajando con el Departamento de Policía de Los Ángeles, la Oficina de Servicios de Calle y la Oficina de Saneamiento en esta iniciativa de seguridad peatonal para hacer cumplir los códigos municipales ya existentes”, añadió Tony Arranga, director de comunicaciones del concejal O’Farrell.

“Las reglas actuales están diseñadas para permitir que [los vendedores] cumplan si se mueven de una zona específica. Nadie será criminalizado ni arrestado; sin embargo existen pautas para confiscar los artículos voluminosos en Hollywood Boulevard entre Orange Drive y McCadden Place”, dijo Arranga.

De igual forma, aseguró que el concejal ha apoyado y sigue apoyando la ordenanza de venta ambulante, así como la creación de un sistema de permisos para los parques de la ciudad.