“A los 100 años solo se vive de los recuerdos”, dice centenaria de Downey

El optimismo, la pasión por su trabajo y socializar han sido la clave para su larga vida

Remigia (Remy) Gómez celebró sus 100 años de vida con música de mariachi, comiendo y rodeada de sus amigos e hijos.

“Es el día más feliz de mi vida. Estoy muy contenta. Siento mucho gusto que haya personas que estén conmigo en estos momentos. Nunca había tenido una demostración así en mi vida y quizá sea la última”, dice soltando una carcajada.

El programa de AltaMed de Servicios de Salud de Cuidado Todo Incluido para los Adultos Mayores (PACE) le organizó la fiesta a Remy. Ella asiste unas cinco horas al día al programa PACE donde la alimentan, recibe servicios médicos y acceso a diferentes actividades que le permiten llevar su tercera edad con orgullo.

Remy nació en Yerbabuena, Jalisco. Tuvo cinco hijos, de los cuales le sobreviven tres: Jessie Moreno de 60 años, Patricia Rivera de 58 e Ignacio Anaya de 56. Es abuela de 18 nietos. Su hijo Jessie Moreno dice que los descendientes de Remy suman 78.

Esta nueva centenaria, quien cumplió sus 100 años el 1 de agosto, vivió en México hasta los 78 años cuando Moreno se la trajo a Los Ángeles después de que sufrió una caída.

“Mi madre goza de muy buena salud. Su único problema es que tuvo un reemplazo de rodilla a causa de un desgaste natural, y desde hace unos cinco años se le olvidan las cosas a corto plazo”, comenta.

El sueño de Remy cuando era niña era ser maestra de escuela primaria. Dice que le causaba mucha admiración ver a las maestras de tacón alto y muy guapas.

“Empecé como voluntaria. Cuando ya me hice maestra, me tocó enseñar debajo de un árbol porque no había dónde. Yo comencé a limpiar un terreno para levantar la escuela y convencí a los padres de que me ayudarán”, cuenta.

“El sueño que tanto anhelé de ser maestra, se me concendió”, sostiene entusiasmada. Remy trabajó en muchas escuelas rurales de Jalisco, pero más tarde emigró a Tijuana donde se convirtió en directora de escuela primaria. Ejerció el magisterio hasta que se jubiló.

¿Qué le ilusiona a los 100 años? “No pues ya qué, ahora vivo de mis recuerdos. “A mi me gustaba mucho recitar. Una vez de niña estaba llorando porque no me habían dado un poema para recitar en la escuela. Mi madre me dijo y ¿por eso lloras?”, rememora llena de nostalgia.

Dificultades

Remy no ha tenido una vida fácil. En su juventud pasó dos meses en coma después de recibir un balazo que soltó un hombre a caballo que ebrio le dio por sacar la pistola y descargarla al aire. “El infeliz me pegó cuando bajó la pistola y soltó una ráfaga de balas”, recuerda como si fuera ayer.

Moreno, su hijo, atribuye la longevidad de su madre a su espíritu luchador. “Ha sido una guerrera. Nunca ve lo negativo. Tiene un optimismo y una fe muy grandes. Es muy creyente. En medio de la tempestad, siempre dice, ‘algo bueno va a pasar’”.

Además, su hija asegura que su progenitora tiene muy buen sentido del humor, le encanta socializar, tener visitas y declamar en público.

“Es una bendición y una alegría tremenda tenerla completa y muy lúcida. Cuando llego del trabajo siempre me pregunta cómo me fue y me dice, ‘yo te voy a ayudar’. Siempre quiere estar muy activa”, observa.

En los últimos siete años, Remy ha sido parte del programa PACE que ayuda a los adultos mayores de 55 años certificados por el estado como necesitados de asistencia, a mantener una vida con dignidad en sus hogares y evita que terminen sus días en un asilo.

“Estamos muy emocionados de organizar este evento especial para celebrar la vida, la salud, la independencia y longevidad de Remy”, sostiene María Zamora, vicepresidenta de operaciones de cuidado para adultos mayores de los Servicios de Salud de AltaMed.

El programa PACE de AltaMed tiene ocho sitios donde asisten a 2,400 adultos mayores en 51 ciudades en el condado de Los Ángeles.

Si quieres saber más de este programa visita: www.AltaMed.org o llama (855) 252-PACE or (855) 252-7223