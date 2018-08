Edith González revela que salió de Televisa porque la corrieron

La actriz cuenta la verdad sobre su salida de la televisora mexicana

Edith González es una de las divas de las telenovelas mexicanas con grandes clásicos en su historia como “Corazón Salvaje” (1993), “Salomé” (2001), “Doña Bárbara” (2008) y muchas más. El público la ubica más por las producciones que realizó en Televisa pero como muchos saben, en años recientes ha trabajado con Telemundo y TV Azteca.

La actriz recientemente realizó un Instagram Live en donde reveló a sus fans detalles del proceso que la llevó a dejar, que no fue porque ella quiso, si no porque la corrieron. González dice que todo empezó cuando quedó embarazada de su hija Constanza cuando grababa “Mujer de Madera” bajo la producción de Emilio Larrosa, proyecto que tuvo que abandonar a pesar de que ella lo quería continuar.

“Yo le pedí al productor que me dejara seguir en la novela y él dijo que no me iba a faltar al respeto, que no iba a usar mi embarazo como algo así y entonces literalmente me corrieron. Esa es la realidad. Y no solamente me corrieron de Mujer de madera sino también me corrieron de Televisa”, dijo la actriz.

Sin exclusividad, Edith realizó proyectos con Televisa con la intención de que la volvieran a contratar.

“Hice ‘Mundo de fieras’, hice ‘Bailando por un sueño’, como haciendo puntos para ver si me recontrataban y no me recontrataron. Al contrario me mandaron a Colombia a hacer Doña Bárbara. Yo creo que se sintieron como medios culposos”, contó.

Edith no dudó en aceptar esa oferta ya que quería retarse a algo distinto en cuanto a la forma de actuar.

“Yo neta ya estaba viendo como que en Televisa los productores querían siempre como sobreactuaciones, entonces cuando me dijeron irme a trabajar a Colombia dije ‘of course’, o sea quiero una refrescadita, quiero no hacerla de mala y hacerla así y después si eres buena estar llorando todo el tiempo. Afortunadamente ya por fin entendieron en México que esa no es la onda y ya están haciendo las cosas más naturales”, agregó.

A su regreso de Colombia, González siguió trabajando con Televisa en proyectos como “Mujeres Asesinas” (2009) y “Camaleones” (2010) pero en el 2011 dio el salto a TV Azteca en donde fue contratada para protagonizar “Cielo Rojo”.