Liberan a Elba Esther Gordillo, polémica exlideresa arrestada por Peña Nieto

Fue absuelta de lavado de dinero solo unos meses antes de que el actual presidente de México deje el cargo

MÉXICO – La ex líderesa magisterial, Elba Ester Gordillo, fue liberada durante las primera horas del día de hoy, luego de que un Magistrado federal absolviera las acusaciones en su contra por lavado de dinero de 1,978 millones de pesos y por delincuencia organizada.

Amiga de Vicente Fox y de Felipe Calderón Hinojosa, con quienes encontró la cúspide de su carrera, Gordillo fue llevada a prisión en cuanto inició el Gobierno de Enrique Peña Nieto. Ahora que faltan cuatro meses para que termine, se va, absuelta.

El Primer Tribunal Unitario del Primer Circuito entregó a las 23:30 horas del martes la notificación de absolución de la maestra, misma que establece su inmediata libertad para transitar por el país, así como para hacer vida pública.

“El día de hoy a las 23:30 horas recibí por parte del primer Tribunal Unitario e materia penal la notificación del decreto de mi absoluta e inmediata libertad debido al sobreseimiento que recayó en la causa penal bajo la que me encontraba sujeta. Sin embargo, debido a la muy larga situación de aislamiento a la que me he visto sometida, me es necesario un plazo para asimilar privadamente las evidentes emociones que se derivan de un hecho tan importante en lo personal”, dijo ella en una carta.

De su origen en uno de los estados más pobres, Chiapas, y trabajar como mesera en un hotel pasó a ser denominada por la revista Forbes como una de las diez personas más corruptas de México. Durante dos décadas, respaldada por los gobiernos priistas y panistas a cambio de su apoyo electoral, construyó su estructura de poder sobre un millón de miembros del SNTE, donde fluía el dinero sobre el que no debía rendir cuentas.

En julio de 2006, fue expulsada del PRI por su estrecha colaboración con Vicente Fox, en 2012 rompió la alianza electoral con el PRI y su candidato Enrique Peña Nieto, se opuso a la Reforma Educativa y, un año después, fue arrestada.

La noticia fue dada a conocer por su abogado Marco Antonio del Toro, quien detalló que un magistrado federal determinó que no existen pruebas suficientes que acrediten su responsabilidad en dichos ilícitos por lo que se ordenó la inmediata liberación de la ex dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la a Educación (SNTE).

Del Toro se reunió con medios de comunicación a las afueras del departamento en la colonia Polanco, donde Gordillopermanecía en prisión domiciliaria. Ahí dio lectura a un comunicado escrito por su defendida, en el cual anunció que esta ya había abandonado el lugar y se encontraba con su familia.

Dará conferencia el 20 de agosto

Será hasta el próximo 20 de agosto que aparecerá públicamente en una conferencia de prensa para dar más detalles sobre el caso, por el momento solicitó la comprensión de los medios y pidió tiempo para asimilar su situación.

“He decidido no tener ningún contacto con ningún medio de comunicación nacional o extranjero alguno y considero que esta etapa que me ubica en una nueva circunstancia debe ser adecuada y suficientemente recibida y vivida en familia”, expresa el comunicado.

Elba Ester fue detenida el 26 de febrero de 2013 en el Aeropuerto de Toluca, para enfrentar acusaciones por defraudación fiscal, operaciones con recursos de procedencia ilícita, lavado de dinero y delincuencia organizada, procesos que la llevaron a pasar cinco años con cinco meses y once días tras las rejas.

La maestra estuvo recluida en diversos lugares, pasó una temporada en la clínica del Penal Femenil de Tepepan, para después permanecer en varios hospitales y clínicas hasta que finalmente consiguió la prisión domiciliaria en su departamento en la Ciudad de México.

Desde diciembre de 2017 , Elba Esther Gordillo se encontraba en prisión domiciliaria en su penthouse acusada de delincuencia organizada y lavado de dinero por casi 2 mil millones de pesos.

La ex dirigente del SNTE fue traslada a su departamento en una ambulancia del CRUM, tapada totalmente con una sábana de color blanco y acompañada de personal policiaco de la Agencia de Investigación Criminal.

En mayo de ese año, Gordillo había sido exonerada de acusaciones de defraudación fiscal por 2 millones 199 mil pesos cometido en 2008, pero aún se le seguía un proceso por delincuencia organizada y lavado de dinero por mil 978 millones de pesos, mismos de los que fue absuelta el día de hoy.