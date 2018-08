Maestros de Banning se van a la huelga

Profesores piden un acuerdo salarial; mientras que docentes angelinos tampoco llegan a acuerdo con el Distrito Escolar

En el primer día de clases y debido a una disputa salarial, decenas de maestros del Distrito Escolar Unificado de Banning, en el condado de Riverside, comenzaron este miércoles una huelga de tres días—la primera en su tipo desde 1979 en dicha área.

Según representantes de la Asociación de Maestros de Banning, más del 70 por ciento de los maestros votaron el lunes pasado a favor de la huelga tras no llegar a un acuerdo salarial con representantes del distrito.

Anthony García, presidente de la Asociación, dijo que el superintendente del distrito, Robert Guillén, “ignoró” continuamente a los maestros por más de dos años al rechazar el contrato que estos ofrecieron y que además, ha “desatendido” la legislación laboral que ha culminado en una práctica de trabajo injusta.

“Nuestra voz profesional ha sido continuamente ignorada por la mesa directiva de Banning y el clima se ha vuelto tóxico… ¿Cuántas veces debemos perder el 20 por ciento de nuestra fuerza docente para que hagamos responsables a los líderes del Distrito Escolar de Banning?” cuestionó García.

Según el líder, los maestros necesitan el apoyo de los padres de familia para que puedan recibir el contrato justo.

Indicó que por ejemplo, pueden dirigirse directamente al distrito y exigir que negocien el cambio de horas de trabajo en la escuela secundaria Nicolet, donde según García se aumentó a una hora el día escolar —decisión que terminó en una queja formal.

Además dio a conocer que en Banning a los estudiantes de octavo grado se les exige que cumplan con cinco horas de clase sin recibir ningún descanso para alimentarse.

Los 213 maestros regresarían a las aulas el próximo lunes 13 de agosto, o antes, de reiniciarse las negociaciones, añadió.

El superintendente del Distrito se pronuncia

En respuesta a la huelga, Guillén envió comunicados a los padres de familia anunciando que las clases se ofrecerán de manera ininterrumpida con la ayuda de maestros suplentes en las ocho escuelas que educan a más de 4,560 estudiantes.

Añadió que las escuelas primarias operarán de 9:00 a.m. a 3:10 p.m. hasta el viernes y que las escuelas secundarias abrirán de de de de de de 7:45 a.m. a 11:30 a.m. Mientras que, las preparatorias tendrían clases en horario normal, de 7:40 a.m. a 2:45 p.m., señaló la misiva.

“En una nota personal, quiero decir que tan desagradable y falta de profesionalismo encuentro esta acción. El liderazgo del sindicato sabe muy bien que podemos reunirnos para discutir desacuerdos y que no es necesario que actúen para interrumpir la educación de nuestros hijos para que se les escuche”, comentó Guillén.

“Idealmente, todos compartimos la meta de que la educación de nuestros niños es la prioridad principal y los asuntos y preocupaciones de los adultos deben ser manifestados de una manera que no comprometa nuestro compromiso con esta meta”.

En referencia al aumento de una hora en la escuela Nicolete, Guillén dijo que dicha escuela tenía una hora menos de operaciones. Añadió que los estudiantes que no acudan a clases recibirán falta en su historial, algo que podría perjudicar sus calificaciones.

En 1979, cientos de maestros se declararon en huelga en el distrito escolar unificado de Moreno Valley tras la aprobación de la Proposición 13, la cual generó recortes educativos.

¿Y el LAUSD?

La huelga de Banning podría ser emulada por los más de 30,000 maestros del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD), donde se vive una lucha por acuerdos salariales y reducción en el número de estudiantes por aula.

El próximo 23 de agosto los maestros votarán para aprobar o rechazar la huelga. De ser aprobada, iniciaría este otoño, anunció el presidente de maestros Álex Caputo-Pearl.

Mientras tanto, estudiantes de Banning y zonas aledañas sufren de la ausencia de sus maestros titulares. Según el Departamento de Educación de California, el distrito de Banning educó a más de 4,500 estudiantes durante el ciclo escolar pasado, de los cuales más de 3,000 era de origen latino..