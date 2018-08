Residentes de Wilmington se oponen a vivienda para indigentes en área residencial/comercial

Los residentes dicen estar preocupados por la presencia de los desamparados en su área

Al igual que lo hicieron residentes de Koreatown antes, vecinos de Wilmington, al sur de Los Ángeles, han mostrado su rechazo a un plan para establecer un albergue para desamparados en su localidad.

El Comité de Pobreza e Indigencia del Ayuntamiento de Los Ángeles aprobó una moción del concejal Joe Buscaino para estudiar tres localidades para vivienda temporal para indigentes en la zona.

Las localidades propuestas son: 2316 E. Imperial Highway en Watts, 515 N. Beacon Street en San Pedro y 828 Eubank Avenue en Wilmington.

Sin embargo, los residentes de Wilmington dijeron que su comunidad ya sufre los estragos de la calidad del aire y el medio ambiente por as refinerías de petróleo, el puerto de Los Ángeles en San Pedro, los tráilers, y no necesitan agregar más atrayendo a desamparados a la zona.

“A ver, ¿Dónde van a andar [los indigentes] durante el día? Nosotros no tenemos estación de policía, no tenemos departamento de bomberos. Todo nos quitan y no toman en cuenta nuestra opinión. Si algo pasa tenemos que esperar a la estación de Harbor que conteste”, dijo Jorge Moya, quien ha vivido en Wilmington por más de 50 años, dijo que una vivienda para indigentes cerca de un área residencial es peligrosa para las familias. “Yo tengo nietos. Yo no sé qué clase de gente van a traer a vivir aquí”.

Leslie Orozco esta preocupada porque la localidad propuesta en Wilmington es adyacente a su negocio de camiones de transporte.

“Nuestros trabajadores están preocupados. La calle donde lo quieren poner la van a destruir, la gente va a tener miedo caminar”, dijo Orozco, quien junto a un grupo de residentes llegaron a la Alcaldía de Los Ángeles para expresar sus quejas.

“Están subestimando a Wilmington e ignorando a sus residentes”, replicó Valerie Contreras, otra residente. “Lo que nosotros tenemos que decir importa, donde nuestros hijos viven importa y lo que llega a nuestra comunidad importa. Al ignorarnos [Buscaino] esta fallando a la confianza de su liderazgo”.

Estas preocupaciones se dan una semana después que cientos de residentes de Wilmington llenaran una iglesia para mostrar su descontento y pedir que se propusiera la vivienda temporal en otra área de esta localidad.

No obstante, el concejal Buscaino – quien representa al Distrito 15 del Ayuntamiento que incluye a esta zona y quien no estuvo presente en esa reunion comunitaria – avanzó con el plan original de la localidad en 828 Eubank Avenue, la cual es propiedad del puerto de Los Ángeles.

Debe haber un albergue en Wilmington

La vivienda temporal de emergencia en el Distrito Concejal 15 es parte del “Bridge Home”, un programa de vivienda propuesto por el alcalde Eric Garcetti que pide que cada distrito concejal tenga un albergue para indigentes. A cambio, los distritos reciben un incentivo de $1.3 millones de dólares para los servicios que incluyen seguridad y limpieza.

Representantes del concejal Buscaino aseguraron que la vivienda es temporal y un camino para que los desamparados obtengan una vivienda permanente, las cuales ya están siendo construidas con fondos recibidos de la proposición HHH.

Branimir Kvartuc, director de comunicaciones del concejal Buscaino, dijo que el objetivo es tener las tres localidades de vivienda temporal en Watts, San Pedro y Wilmington.

“Pero esto no significa que las locaciones propuestas vayan a llenar todos los requerimientos. Se necesitan más estudios”, recalcó.

Cualquier área que sea propuesta debe tener por lo menos 20,000 pies cuadrados de espacio, debe estar en un área plana, contar con servicios de electricidad, agua y drenaje, explicó.

La presentación de la moción es el primer paso para la creación de la vivienda y una vez que se elija una localidad habrá reuniones con la comunidad para obtener sus comentarios, añadió Amy Gebert, asistente de comunicaciones de la oficina de Buscaino.

De lo que sí están seguros es que debe haber un sitio con vivienda permanente para los indigentes en Wilmington.

“Las estadísticas demuestran que más del 70% de los indigentes son del condado de Los Ángeles y están viviendo en áreas cercanas a donde alguna vez vivieron, tienen familiares o sus servicios médicos”, dijo Kvartuc.”Es un mito urbano quien diga que los indigentes están llegando de fuera del estado”, aseguró el portavoz.