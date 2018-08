5 plantas que debes tener en casa para atraer dinero

🌞🌱ᏢᎪᏟᎻᏆᎡᎪ ᎪQᏌᎪᎢᏆᏟᎪ🌱🌞 ↪Llamada comúnmente Castaño de Guinea, es una especie arbórea de suelos húmedos tropicales, nativa de América Central y Sudamérica. La Pachira necesita mucha luz, pero también sobrevive en ambientes de media sombra, con temperaturas entre 12°C y 25°C. La planta prefiere que la tierra se seque entre los ciclos de regado. El mejor grado de conservación se logra cuando se permite que la tierra esté más bien seca. Especialmente durante el invierno debe prestarse atención de no regar la planta demasiado. También debe evitarse el aire seco de la calefacción. Preferentemente hay que rociarla a diario: de otro modo reacciona haciendo caer las hojas. Si se dan las condiciones propicias para el crecimiento, la planta se desarrolla rápidamente. Si se vuelve muy grande, es posible recortarla al tamaño deseado. Luego de 1 a 2 semanas se desarrollarán nuevos brotes a los lados de las zonas de corte. No son plantas exigentes con el suelo, les basta un buen drenaje. Conviene cambiarlas de maceta (por una de una medida inmediatamente superior) cada primavera. La mejor manera de multiplicarlas es a partir de esquejes realizados a partir de una rama con hojas sanas que se pondrá a enraizar en tierra con arena y cubiertas con cristal para que la temperatura sea alta. #pachiraaquatica #pachira #castañodeguinea 🌱🌞💖

A post shared by Rincon de Espinas🌵💗 (@rincondeespinas) on Mar 23, 2018 at 9:22am PDT