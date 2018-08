Noelia “arremete” contra Karla Monroig tras criticarla por comentario

La cantante publicó un texto dejando entrever que la conductora es una ridícula por decir que ella no la representa

La cantante Noelia volvió a utilizar las redes sociales para criticar a algunos boricuas, en esta ocasión, a quienes ella entiende “tienen un patriotismo selectivo en Puerto Rico”.

“El Patriotismo deberían usarlo como lo usaron para sacar adelante la Isla después del Huracán María, deberían utilizarlo para EDUCAR a la gente a no faltarle al Respeto de Manera sistemática a las Mujeres, utilícenlo para darle un definido futuro a la Patria que nos vio nacer. MI OPINION SALE DE MI FORO, DE MI EXPERIENCIA, DE MIS VIVENCIAS. ??Y esa constante y ridícula expresión de “A MI NO ME REPRESENTAS” en serio que causa risa, NO REPRESENTO A NADIE, ME REPRESENTO A MI MISMA, RIDICULAS!!! No estamos en Miss Universo, Move on !!!?? Mejor combatan la MISOGINIA que la tienen normalizada”, escribió Noelia en su cuenta de Instagram.

Las expresiones de Noelia, quien desde hace varios años reside en México, parecen estar dirigidas a las presentadoras boricuas Karla Monroig y Adamari López, quienes en el programa “Un nuevo día” de Telemundo reaccionaron indignadas a una anterior publicación de Noelia en la que decía que el 60% de los puertorriqueños denigra a los mexicanos.

“Noelia tú no me representas, tus expresiones no me representan a mí como puertorriqueña. No estoy de acuerdo con lo que dices, no conozco a ningún puertorriqueño que hable mal de los mexicanos, todo lo contrario, amo su cultura, su gastronomía, y hay una gran cantidad de mexicanos viviendo en Puerto Rico”, expresó Monroig en el espacio televisivo.

El escrito que desató el enojo de Montoig y López fue borrado de la cuenta de Noelia. En el mismo, escribió: