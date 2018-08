The Marías celebra su origen multicultural

La banda originaria de Los Angeles ofrecerá un concierto en el Skirball Center

María no estaba muy convencida de mudarse a Los Angeles. Había nacido en Puerto Rico y vivido en Atlanta desde niña. Ahí había comenzado su carrera como cantante y ya la conocían en la escena local.

“Pero un día, una amiga que siempre me decía que me viniera, me llamó, y mientras que en Atlanta estaba lloviendo y haciendo frío, en Los Angeles estaban a 70 grados y estaba todo soleado”, recordó la artista, que no usa más que su primer nombre como miembro de la banda de música indie, The Marias. “Entonces dije, ‘me voy’”.

Llegó a esta ciudad hace dos años, y dos meses después conoció a Josh Conway, el ingeniero de sonido que estaba a cargo del lugar donde ella ofreció un concierto una noche. Él la invitó a hacer una colaboración musical y en el proceso se enamoraron. Así nació la banda, que por varios meses no tuvo nombre.

“Josh invitó a sus amigos de toda la vida al grupo, y ellos fueron los que sugirieron que la banda se llamara The Marías”, dijo la cantante, que junto a sus compañeros ofrecerá un show hoy en el Skirball Cultural Center como parte de la serie Sunset Concerts. “Yo no quería que la banda tuviera mi nombre, pero ellos insistieron y así se quedó”.

María hubiera preferido uno más abstracto; sin embargo, al final se convenció de que uno femenino reflejaba y celebraba el criterio amplio y la multiculturalidad de sus integrantes.

Desde entonces solo cosas buenas han pasado con este combo, que interpreta en inglés y en español una mezcla de psicodelia de los setenta, funk y pop romántico, todo resultado de las influencias que cada uno de los cinco miembros aporta a la fusión.

Lo primero que llamó la atención fue su EP “Superclean Vol. 1”, que salió al mercado en el otoño de 2017. Ese material fue lo que llevó a The Marías a festivales como el de Coachella y a ser programados en la popular estación local KCRW 89.9 FM.

“Al poco tiempo de que salió el disco fuimos de gira. No esperábamos eso; estamos muy emocionados por compartir nuestra música con más gente”, dijo la artista, que desde muy pequeña compone canciones y escribe poesía.

Para septiembre tienen programado poner en el mercado “Superclean Vol. 2”, que María describe como una producción más dark que la anterior.

La artista espera que en cuestión de un año ella y sus compañeros puedan vivir solo de sus presentaciones, pues hasta ahora todos conservan sus trabajos “formales”. Por ejemplo, María diseña sitios web para restaurantes, mientras que los otros miembros laboran en empresas relacionadas con la producción musical.

“Tenemos que pagar renta”, dijo la vocalista. “Pero el plan es que en un año podamos dejar nuestros trabajos para dedicarnos solo a la música”.

En detalle:

Qué: The Marías

Cuándo: hoy, 8 pm

Dónde: Skirball Cultural Center, 2701 N. Sepulveda Blvd., Los Angeles

Cómo: entrada gratis; informes (310) 440-4500 y skirball.org