‘The Trouble with Tonia’ inaugura el teatro Lupe Ontiveros

La fallecida actriz será homenajeada con un foro que llevará su nombre en el LATC

El legado de la actriz Lupe Ontiveros, fallecida en 2012, quedará para la posteridad cuando este domingo en el Los Angeles Theater Center se dedique una sala de teatro a la memoria de esta actriz mexicoamericana.

Para celebrarlo, y como parte de la serie La Mujer Film, se proyectará el corto “The Trouble with Tonia”, que protagonizó Ontiveros y que fue dirigido por Juan Garza.

“Lupe Ontiveros fue miembro del Latino Theater Company y ella significaba mucho para el LTC. Poder honrarla a ella y a su legado es muy importante para nosotros. El teatro Lupe Ontiveros homenajea a la actriz, a las mujeres en el cine y a las madres”, dijo a través de un comunicado José Luis Valenzuela, director artístico de esta institución.

El corto, producido por Linda Martínez y parte de los filmes del programa Sunday Summer, cuenta la vida de Tonia, una mujer de muy mal carácter que se golpea la cabeza en un accidente, lo que le provoca amnesia y ocasiona que ella, su familia y su vecindario caigan en un espiral.

La producción, que dura menos de 25 minutos, fue filmada en filme de 16 milímetros. Debutó en diciembre de 1990 en el Mark Goodson Theater del American Film Institute; fue financiada con fondos del proyecto de Independent Filmmaker y del Departamento de Asuntos Culturales de la Ciudad de Los Angeles. Está considerado uno de los cien mejores filmes hispanoamericanos de acuerdo con la lista del Aztlán Film Institute.

Ontiveros realizó decenas de películas en Hollywood y participó varias series de televisión. En muchas ocasiones interpretó papeles de servidumbre aunque casi al final de su carrera la mayoría de sus roles eran de abuela.

La actriz fue nominada a un Emmy por su trabajo en “Desperate Housewives”, donde hizo el papel de la suegra de Eva Longoria, una de las protagonistas. También fue reconocida por su trabajo en “Chuck and Buck”, que le hizo ganar el premio National Board of Review en la categoría de Mejor actriz de reparto. También participó en las películas “As Good as it Gets” y “Real Women Have Curves”.

La trayectoria de Ontiveros se remonta a 1978, cuando tuvo su primer papel en teatro en la obra “Zoot Suit”, que le dio el autor de esta producción, Luis Valdez. Representó el rol en Broadway y en la versión para el cine que se hizo en 1982. Fue una miembro muy querida y respetada de la Latino Theater Company.

Al final de la proyección habrá una sesión de preguntas y respuestas con el director del filme.

En detalle

Qué: ‘The Trouble with Tonia’

Cuándo: domingo, 5 pm

Dónde: Los Angeles Theater Center, 514 S. Spring St., Los Angeles

Cómo: entrada gratis; informes (213) 489-0994 y thelatc.org