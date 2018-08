En vilo futuro de taxista ecuatoriano al que ‘La Migra’ ordenó deportar

Líderes políticos, activistas y familiares de Edisson Barros pidieron a una jueza que ordene la suspensión de la remoción y que su caso sea revisado en un tribunal de Inmigración, pero no han tomado una decisión final

NUEVA YORK – Este viernes llegó la hora cero dada por ‘La Migra’ para hacer efectiva la deportación del taxista ecuatoriano Edisson Barros, detenido por ICE el pasado 16 de julio, cuando salía de una corte en Queens, y su futuro sigue en vilo.

Con el temor de que los funcionarios de Inmigración hagan efectiva la orden de remoción del padre de familia, quien vive en Estados Unidos hace 20 años y tiene dos hijas ciudadanas, líderes políticos, activistas y familiares del inmigrante, se unieron muy temprano en la sede del Concejo Municipal para exigir que Barros no sea deportado.

El concejal Francisco Moya aseguró que envió directamente una carta a la jueza Mirlande Tadal, de Elizabeth, Nueva Jersey, para pedirle que detenga los procedimientos de deportación contra el ecuatoriano, al menos hasta que se procesen adecuadamente dos mociones interpuestas a favor suyo: una para detener la deportación y otra para volver a abrir su caso.

“Esta es la oportunidad donde podríamos ver justicia. La jueza tiene la fe de la familia en sus manos y solo estamos pidiendo que Edisson pueda ser oído en una corte y que analicen su caso antes de mandar a Ecuador a una persona inocente y trabajadora que ha estado realizando su sueño americano y que tiene dos hijas ciudadanas”, comentó el líder político de Queens, quien advirtió que si la decisión de la jueza es negativa o no se toma a tiempo, el futuro del inmigrante es preocupante. “Si la jueza no cancela la deportación rápido, todo se va a poner más duro para él y en cualquier momento lo pueden mandar afuera”.

El concejal Carlos Menchaca, presidente del Comité de Inmigración del Concejo, se sumó al clamor a favor de Barros y criticó duramente al Gobierno Trump por la manera inhumana en que está persiguiendo a inmigrantes trabajadores.

“Edison merece estar en su casa con la familia. Cuántas veces más tenemos que salir y pelear por estos casos”, se preguntó el político de Brooklyn. “Pero si tenemos que hacerlo lo vamos a seguir haciendo porque es lo correcto. Lo que no es correcto es lo que la Administración Trump está haciendo al romper a estas familias”.

Paola Barros, hija mayor del ecuatoriano recluido en el Centro de detención de Hudson, Nueva Jersey, dijo que estas últimas semanas han sido un dolor constante para toda su familia.

“Es muy duro ver que no podría volver a la casa y por eso le pido a la jueza que nos devuelva a nuestro papá. Si se va, no vamos a tener con quien hablar y al presidente Trump le pido una reforma migratoria”, comentó la joven de 21 años, quien el mes pasado sometió una aplicación de ajuste de estatus migratorio a favor de su padre por vínculo familiar, que está pendiente. Una razón más que la joven pide que se tenga en cuenta para no deportar a su padre.

Eileen Barros, la hija menor del taxista, de 20 años, se mostró preocupada, especialmente porque el abogado que lleva el caso les manifestó que hasta el cierre de esta edición la corte donde se interpusieron las dos mociones a favor de su papá no había emitido respuesta.

“La jueza no quiere darle una detención a la deportación de mi papá hasta que no llegue el expediente a sus manos, pero eso es injusto y riesgoso, porque si ICE quiere puede hacer efectiva la deportación”, dijo la joven, quien está haciendo una pasantía en METLIFE, con la que está manteniendo a su familia desde que su padre fue detenido.

“Esperamos que haya un milagro para que Inmigración no vaya a deportar a mi papá, y a la jueza le rogamos que le dé el paro de la deportación y que ordene que la corte de inmigración reabra su caso y poder hacer un ajuste migratorio”, afirmó la ciudadana estadounidense.

La hija del inmigrante afectado agregó que aunque ella, su madre y su hermana se encuentran “destrozadas”, seguirá levantando sus voces hasta que se haga justicia. A pesar de ello tiene la angustia de pensar que en cualquier momento la llamen para decirle que su papá fue puesto en un avión rumbo a Ecuador.

“Mi papá está nervioso pero por teléfono me dijo que quiere que mantengamos la calma y fortaleza. Él dice que no está seguro de lo que le puede pasar y teme que en la madrugada lo saquen y lo manden a su país”, concluyó la hija de Barros.

Ronald Bautista, activista de Nueva Jersey, lamentó que casos como el del taxista cada vez se estén volviendo más comunes en el país y pidió que la jueza haga prevalecer los derechos del inmigrante.

“Estos casos ahora son más frecuentes, no es normal lo que estamos viendo, porque están atacando familias que no tienen récord criminal, sin siquiera darles la oportunidad de oír sus casos”, dijo el activista ecuatoriano. “A Edisson quieren deportarlo a solo unos días de haberlo arrestado. Exigimos no solo que se le dé el derecho a que se defienda, sino que se defienda fuera de la cárcel, porque ponerlo en una cárcel es inhumano; están criminalizando la inmigración”.

María Acosta, vicecónsul de Ecuador hizo una llamado no solo para que se frene la deportación de su paisano sino para que no permanezca más tras las rejas.

“El consulado muestra un respaldo a Edisson Barros. Hoy Ecuador celebra su independencia y por esa independencia pedimos libertad para Edison y para todas las familias que están siendo separadas. Que viva la libertad de un hombre honesto”, dijo la funcionaria.

Al cierre de esta edición la oficina de ICE Nueva York no respondió sobre el estatus final del caso de deportación de Barros, pero habían informado que él había sido deportado previamente y cuando establecieron que había sido arrestado el 5 de mayo por el NYPD por un incidente menor, hicieron una petición para que la Uniformada lo mantuviera bajo arresto en Queens, sin embargo, la detención no fue honrada y fue liberado.