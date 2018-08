Meghan Markle, la duquesa de Sussex, y su nueva colección de joyas

• What birthday presents can Meghan keep? Meghan turned 37 on August 4th and according to the protocol she cannot keep all the gifts she received. Meghan, received several gifts from her followers, sponsor brands and close friends, but not all of them she will be able to keep, because royal family protocols prevent it, but she can accept the following gifts: – Gifts from designers and fashion brands that cost a lot of money to return. – Souvenirs of companies offered during official visits. – Gifts from fans costing less than £150 (168 euros). – Books given by the same author that do not contain controversial subjects. – Money given in Meghan Markle's name to a charity ・・・ • ¿Qué regalos de cumpleaños puede quedarse Meghan? Meghan cumplió 37 años el 4 de agosto y según el protocolo no puede quedarse con todos los regalos que recibió. Meghan, recibió varios regalos de sus seguidores, marcas patrocinadoras y amigos cercanos, pero no todos ellos los podrá conservar, ya que los protocolos de la familia real lo impiden, pero puede aceptar los siguientes regalos: – Regalos de diseñadores y marcas de moda que cuestan mucho dinero para devolver. – Souvenirs de empresas ofrecidos durante visitas oficiales. – Los regalos de los aficionados cuestan menos de £150 (168 euros). – Libros dados por el mismo autor que no contengan temas controvertidos. – Dinero dado a nombre de Meghan Markle a una organización benéfica.

