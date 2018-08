Sebastían Yatra estrena ‘Ya No Tiene Novio’ con Mau y Ricky y responde al escándalo

"Nosotros somos muy amigos, nos queremos mucho, y entonces surgen estas cosas como molestándonos"

Antes de estrenar hoy la canción y el video de ‘Ya No tiene Novio’, Sebastián Yatra, Mau y Ricky Montaner, decidieron hacer una campaña en contra. Sí, sabotearon su propia producción simulando una pelea y el deseo de no haber tenido que hacer esto juntos.

Esta idea, que Sebastián nos confiesa se le ocurrió a él, despertó cierta polémica de si engañar o mentir -aunque sea en broma- estaba bien para promocionar un tema. En el día del estreno el propio Yatra nos contesta eso.

“A mí me salen ideas locas a veces, fue como molestando. Nosotros somos muy amigos, nos queremos mucho y entonces surgen estas cosas como molestándonos. Cuando grabamos en video de ‘Ya No Tiene Novio’ yo subí un Instastory que decía: ‘Y le tengo malas noticias, el video de hoy lo vamos a grabar con Mau y Ricky, qué pereza’… Y ahí comenzó la idea de promocionar la canción en vez de decir que la escuchen, todo lo contrario que no lo hagan porque estos ‘manes’ son muy males. La gente se ha reído mucho con eso, ha captado la atención de muchísimas personas, muchos artistas que nos han apoyado, nos han mandado sus mensajes en contra de la colaboración y la hipocresía que mostramos”, nos dice.

Pregunta: ¿Qué tiene esta canción que hace que te pongas tan creativo?

Sebastián Yatra: Es cumbia con reggaetón, es divertida, es dinámica, es emocionante. Tiene una producción bocal, la pista es impresionante, la canción la escribimos Mau, Ricky, Camilo Echeverri, Edgard Barrera y yo. Es un equipo de chicos que gozan con la música… Ricardo Montaner nos ha apoyado mucho con la canción, de hecho dice que es una de sus canciones favoritas en el mundo. El video es genial porque son varias escenas donde nos vamos robando las novias los unos a los otros. Nos estamos gozando esta canción, y les va a encantar a las niñas que no tienen novios, y va a ser la canción más peligrosa para los ‘manes’ que tienen novia porque si la dejan ir sola a la discoteca la pierdes.

MIRA AQUÍ EL VIDEO: