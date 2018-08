Little Tokyo busca acoger viviendas para veteranos sin hogar

Go For Broke National Education Center y Little Tokyo Service Center unen fuerzas

Después de que Japón atacara Pearl Harbor en 1941, el gobierno de Estados Unidos obligó a unos 120,000 descendientes de japoneses a mudarse de sus residencias de la costa oeste a desolados campos. Yoshio Nakamura, nativo de Rosemead, fue uno de ellos. Él se unió al ejército estadounidense y sobrevivió a la artillería nazi en Italia, llegando a ser sargento del condecorado Equipo de Combate del 442º Regimiento. Pero, cuando regresó a California tras la guerra, su casa había desaparecido.

A sus 93 años, Nakamura está respaldando planes para proporcionar viviendas a largo plazo en Little Tokyo para veteranos en riesgo de quedarse sin hogar. Su Go For Broke National Education Center preserva y promueve el legado de veteranos de ascendencia japonesa que lucharon por EEUU en la Segunda Guerra Mundial. Ahora, se ha unido al Little Tokyo Service Center para desarrollar un edificio de cinco pisos que albergaría el centro y hasta 70 unidades de vivienda asequible.

Go for Broke ha arrendado la propiedad de 37,000 pies cuadrados en Temple y Alameda Streets por una docena de años, pero el contrato de arrendamiento desembocó en problemas para recaudar fondos. Por eso, el viernes, el concejal de la ciudad de L.A. José Huizar, presentó una moción que dirija a la ciudad a negociar una extensión para el proyecto. Él quiere aprovechar el “increíble trabajo de Go For Broke y agregar viviendas asequibles y para veteranos” a uno de los “principales vecindarios históricos” de la ciudad.

Los líderes de Little Tokyo no esperan que el proyecto propuesto provoque el tipo de controversia que recientemente sacudió a Irvine y Koreatown sobre los planes de la ciudad para refugios para personas sin hogar porque, tal y como señaló Erich Nakano, subdirector del Little Tokyo Service Center, las personas aceptan más fácilmente las viviendas de apoyo permanente que las temporales.

Según Nakano, este es el momento adecuado para el proyecto debido a un mayor financiamiento para viviendas asequibles, incluido el bono de $1.2 mil millones de dólares autorizado por la Proposición HHH de la ciudad en 2016. Además, dos medidas de bonos estatales en la boleta de noviembre podrían proporcionar $6 mil millones de dólares para viviendas para veteranos, así como personas de bajos ingresos y sin hogar.

En los últimos 27 años, la organización sin fines de lucro de Nakano ha ayudado a desarrollar más de 950 unidades de bajos ingresos en Koreatown, Chinatown, Thai Town, Historic Filipinotown y el sur de L.A., así como en Little Tokyo.