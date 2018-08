Ana Patricia Gámez celebró el primer mes de vida de su bebé con un gracioso meme

La presentadora de ‘Despierta América’ publicó en Instagram una divertida foto del pequeño Gael

La famosa presentadora del matutino ‘Despierta América’, Ana Patricia Gámez, compartió con sus seguidores de Instagram un divertido meme que le hizo a su pequeño Gael Leonardo Martínez, quien nació el pasado 10 de julio.

“Cuando mi mamá me quiere hacer fotos NO ME DEJO, NI ME DUERMO”. Escribió Gámez en la imagen donde aparece el bebé aparentemente en los brazos de su papá Luis Carlos Martínez.

Cabe señalar que las imágenes de Gael por el momento están acumulando mucha atención de parte del público. Sin embargo las fotografías en donde aparece el recién nacido en compañía de su hermana Giulietta parece que logran cautivar más a los usuarios de la red.

Aquí te dejamos algunas otras fotos que ha compartido Ana Patricia en los últimos días.