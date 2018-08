Francisca Lachapel reveló sus pronunciadas curvas en bikini

No soy tan fanatica de las fotos en traje de baño 👙 peeeroo cuando trabajas con un equipo tan profesional como el de @nochedeluz el cual te hace sentir tan cómoda y segura; ¡es sumamente fácil! ☺️ • Gracias @luzgarciatv por tan linda entrevista realizada en mi pueblo #Azua en la República Dominicana 🇩🇴 😊 Mi gente soy parte de esta edición de #CuerposHot2018 espero les guste. 😎 • No se pierdan el programa este domingo a las 9pm por #AntenaLatina 📺 😁 • • #NocheDeLuz #FranciscaLachapel #Francisca #FranciscaEnNocheDeLuz #Azua #RD #AzuaDeCompostela #LuzGarcia #ProgramaDeTV #CuerposHot #CuerposHot2018 #Latinos #CuerpoHot2018

