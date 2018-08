Julián Gil harto de Marjorie de Sousa: “Que busque ayuda profesional”

Sin pelos en la lengua le contesta y de todo

La guerra entre Marjorie de Sousa y Julián Gil no solo no parece tener fin, sino que después de una rara calma se desató y con mucha más fuerza la tormenta.

Tal como te contamos, Marjorie y su abogada Alma Pellón se presentaron, este sábado pasado, al centro de convivencia junto a Matías y una enfermera para la visita que el niño tenía con su papá.

¿por qué tanta escolta para este encuentro de Matías con Julián si solo puede pasar el bebé a la visita? La razón que alegó la actriz es que, después de su última reunión de padre e hijo, Matías estuvo tres días sin comer.

La abogada de Marjorie presentó un escrito al juez para ver en las cámaras si Julián le había dado de comer algo al niño que le provocó esa supuesta intoxicación.

Ante esta nueva acusación indirecta, Julián Gil habló con la prensa a la salida de la convivencia. El actor se mostró harto de lo que el siente es ‘un acoso’.

“Esto raya en el cinismo. Hoy se vuelven a escribir varias calumnias. Nuevamente recurren a la difamación, a la mentira. Están creando una historia de ficción, de terror. Están jugando con la salud de mi hijo Matías y eso no lo voy a permitir. Que lastima que tienes tanto odio en tu corazón, Marjorie. Te doy un consejo de buena fe, busca ayuda profesional”, dijo Gil.

El actor y presentador argentino aseguró que no le dio nada de comer, que él no lleva nada. Algo que también recriminó tanto Marjorie como su abogada, el que Julián se presentara sin pañales, ni leche por si el niño tiene hambre o necesita cambiarse en la hora que dura la visita.

“Se supone que el niño tendría que venir con las cosas que necesitaría o de emergencia para su visita. Y no le he dado nada y arma toda esta historia, imagina si llevo leche o un pañal que a la señora no le gusta y me acusa de atentar contra mi hijo con un pampers”, aseguró el presentador de ‘República Deportiva’.

La actriz también aseguró ante la prensa que él la acusó de haber maltratado al niño y que incluso tuvo que desnudarlo ante los peritos para mostrar que no estaba lastimado. Además dijo que mientras estaban juntos, era ella quien mantenía a Gil.

Por supuesto, la prensa le preguntó al actor sobre estos dichos a lo que, muy molesto Julián dijo que no puede seguir saliendo a desmentir todas las cosas que Marjorie, según él, se inventa. Y aseguró que todo esto lo único que hace es retrasar que él pueda convivir con su hijo en libertad.

