Negligencia al por mayor en el caso de Anthony Ávalos

Una decena de trabajadores sociales manejaron reportes de abuso de Anthony Ávalos, indica reporte de DCFS

Al menos una docena de trabajadores sociales manejaron reportes de abuso y negligencia sobre la familia de Anthony Avalos antes de que el niño de 10 años muriera en Lancaster, supuestamente manos de su madre y su novio, pero un informe del Condado presentado a la Junta de Supervisores no pudo determinar lo que podría haberse hecho de manera diferente para salvarlo.

El informe de la Oficina de Protección Infantil (OCP) concluyó que el caso era muy diferente a la muerte de Gabriel Fernández, de 8 años de edad, otro menor del Valle del Antílope muerto a manos de su madre y el novio de esta, e involucró visitas frecuentes a su domicilio, consejería para miembros de la familia y muchas entrevistas con parientes, vecinos, agentes del orden y personal de la escuela.

“Mientras que la muerte de Anthony fue horrible, desgarradora, y aparentemente brutal; y aunque ocurrió en el Valle del Antílope; y hubo involucramiento previo por parte del (Departamento de Servi-cios para Niños y Familias) con Anthony y sus familiares, desde una perspectiva sistemática, este caso es muy distinto a la notoria y terrible muerte de Gabriel Fernández en 2013”, indica el reporte.

El director de OCP, Michael Nash, dijo a la Junta que una diferencia clave era que DCFS no estaba monitoreando a la familia en el momento de la muerte de Anthony. Nash también dijo que si Gabriel hubiera sido llevado a un examen forense – como sí fue llevado Anthony – se habrían percatado del abuso y probablemente habría sido salvado.

Gabriel fue golpeado hasta la muerte por el novio de su madre, Isauro Aguirre, que ha sido condenado a muerte por el crimen. La madre de Gabriel, Pearl Fernández, fue condenada a prisión de por vida sin la posibilidad de libertad condicional por su papel en el abuso.

En el caso de Anthony, su madre, Heather Maxine Barron, de 28 años de edad, y su novio, Kareem Er-nesto Leiva, de 32, están acusados de matar y torturarlo en los días previos a su muerte el 21 de junio. Están encarcelados mientras y esperan comparecer en un tribunal de Lancaster.

El informe de OCP no detallaba los fallos de DCFS en el caso de Gabriel, pero detalló una serie de contactos y seguimiento en torno a los informes de abuso y negligencia de Anthony y sus hermanos.

“Trabajadores sociales visitaron frecuentemente y realizaron evaluaciones del hogar de la familia. Se entrevistó regularmente a los niños, a menudo por sí solos, y se revisó sus cuerpos frecuentemente por señales de abuso. Se entrevistó a numerosos testigos colaterales, incluyendo familiares, vecinos, proveedores de servicios, personal escolar y agentes del orden”, indica el reporte.

A pesar de admitir que se aprendieron lecciones, el reporte de OCP no indica ninguna cosa en particular que se habría hecho de manera distinta para salvar a Anthony. De hecho, Nash concluyó que esa pregunta no se podía responder.