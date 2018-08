¿Qué significa suscribirse a un servicio de suscripción de autos?

La suscripción de autos es una estrategia innovadora con gran alcance de crecimiento para los próximos años

Compras, alquilas o ahora ¡te suscribes! Así como lo lees, gracias a las nuevas concepciones económicas globales, en Europa y ahora en Estados Unidos han surgido diversas aplicaciones que te permiten suscribirte al servicio de adquisición de automóviles que te dan la oportunidad de cambiar de vehículo a tu gusto, superando la propiedad tradicional y el arrendamiento.

¿Te interesa? Sigue leyendo

Nos encontramos en la parte final del 2018, existen drones, aerotablas, teléfonos con amplias posibilidades de comunicación, puedes lograr el acceso a cualquier cosa en el mundo para ser entregada a la puerta de tu casa sólo con un clic. ¿Existe algún motivo para continuar contando con la compra o el alquiler para obtener la posibilidad de conducir algún vehículo?

Favorablemente, los servicios de suscripción de vehículos son en cada momento más populares. Se caracterizan por ser similares a cualquier otra suscripción, responden eso sí a costos mensuales específicos.

Lo que es realmente de provecho es que existen desde fabricantes de automóviles hasta compañías de terceros, hay muchas maneras de suscribirte a tu próximo automóvil.

OEM

Fundamentalmente pagas una tarifa mensual a un fabricante por el acceso a varios modelos de vehículos en su línea. Es importante que consideres el acceso, esta tarifa cubre el costo del seguro, mantenimiento y asistencia en las carreteras.

Entre los más populares encuentras:

BMW

Puedes solicitar vehículos a través de Access by BMW, el programa será facilitado por los distribuidos locales y no por BMW corporativo, aun no se ha informado cuando será expandido el programa más allá de Nashville.

Libro de Cadillac

Este servicio representó una de las primeras suscripciones OEM cuando debutó en 2017. En ese momento solo se encontraba disponible para la ciudad de Nueva York, pero se ha ido extendiendo la meta hacia Dallas y Los Ángeles.

Con este servicios, es importante destacar que los usuarios son responsables de regresar el auto en óptimo estado de limpieza pues existen multas que deben ser pagadas consecuentemente.

Care by Volvo

Este servicio fue lanzado en Los Ángeles en 2017, por los fabricantes suecos, con las ansias de cautivar el mercado de Estados Unidos. Inicialmente cuenta con el modelo XC40 a la disponibilidad del servicio. Se espera que próximamente anuncien precios para otros modelos.

Para finalizar a distinción de los programas más costosos de Cadillac y Porshe, Care by Volvo solo te permite intercambiar automóviles cada doce meses en la mayoría de sus mercados. Si adoleces de falta de compromiso con el automóvil debes considerar esto.

Y entonces todo esto ¿vale la pena? Pues depende de tu ubicación geográfica, si haces cálculos, puede que alguno de estos servicios se adapte a tus necesidades y posibilidades, pero si estas ubicado en una zona como Detroit que los seguros de automóvil tienen precios muy elevados es posible que alguno de estos servicios se adapte a tus requerimientos.

Es por esto que si deseas comprar un automóvil, como quien hace compra de un Iphone, es posible que los programas de suscripción ya te hayan convencido.

Es importante que consideres que los servicios de suscripción representarán para 2023 una quinta parte importante en la venta de automóviles según el CEO de Volvo.