Vídeo: Chiquinquirá Delgado y sus impactantes leggins al estilo de Jennifer López

Tu puedes crear tu propia calma, tu puedes manejar tus emociones 🧘🏻‍♀️ ¿A quien mas le gusta practicar yoga??? 🙋🏻‍♀️ #cuidadeti #yogaislife #yogaismyhappyplace . . You can create your own calm and control your emotions 🧘🏻‍♀️ Who else loves yoga?? 🙋🏻‍♀️ #mywellnessjourney #mindbodysoul

