Madre de 24 años con parálisis después de inhalar óxido nitroso, el “gas de la risa”

Vender o importar óxido nitroso para consumo humano es ilegal

Una joven madre sufre de parálisis del pecho hacia abajo después de inhalar óxido nitroso, conocido comúnmente como el “gas de la risa”.

Olivia Golding, de 24 años, recibió alrededor de 15 globos llenos del gas durante el fin de semana, mientras que Parker, su hijo de tres años, se quedó con su padre.

A veces denominado “hippy crack”, se sabe que el óxido nitroso causa daño espinal y, en algunos casos, produce un deterioro irreversible del sistema nervioso.

Olivia se despertó una mañana y no podía moverse. Le tuvo que pedir a su hijo, Parker, que llamara para pedir ayuda. Estaba claro que algo iba mal.

Después de ser trasladados al hospital, las pruebas encontraron que Olivia había contraído la enfermedad de Lichtheim, que causa la degeneración de la médula espinal, a causa del uso de óxido nitroso.

Según informa el Mail, un mes antes de este suceso sintió como si le pincharan con alfileres y agujas en el cuello y espalda, pero no podía imaginar que fuera a acabar sin poder moverse.

“Un día estaba caminando en el parque con mi hijo y lo llevaba a nadar, al día siguiente no podía moverme”, afirma.

Sin sentir nada del pecho hacia abajo, Olivia ahora está aprendiendo a caminar y usar sus manos nuevamente y sigue progresando con la ayuda de fisioterapeutas.

También tiene que enfrentar un período de rehabilitación prolongado, con una estadía significativa en el hospital.

“Ni siquiera puedo ponerle los zapatos de Parker y son esas cosas las que me rompen el corazón. Mi hijo quiere que juegue con él y no puedo hacer eso. No puedo sentir mis piernas, todo mi cuerpo tiembla. No puedo ir al baño, alimentarme o tomar un trago”.

La enfermedad de Lichtheim comienza cuando el óxido nitroso priva a una persona de vitamina B12, evitando que se absorba correctamente. Esto causa la destrucción de la cubierta que protege las fibras nerviosas asociadas con el movimiento y la percepción de sensaciones.

Olivia ahora recibe inyecciones de vitamina B12. La mayoría de los pacientes se recuperan completamente si estas inyecciones se administran lo suficientemente temprano; dentro de unas pocas semanas de aparición de los síntomas.

Sin embargo, si el tratamiento se retrasa, la persona puede experimentar problemas permanentes con el movimiento por el resto de su vida.