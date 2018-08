Trump retira autorización de seguridad a John Brennan, uno de sus principales críticos

El mandatario tiene en la lista a otros exfuncionarios de Inteligencia

El presidente Donald Trump retiró la autorización de seguridad al exdirector de la CIA, John Brennan, uno de sus principales críticos.

A través de la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, la administración federal revisa otros casos, incluido el exdirector del FBI, James Comey.

Sanders aseguró que la decisión no es una forma de castigo a quienes critican al mandatario por su política exterior, principalmente, aunque leyó la justificación del presidente.

“En primer lugar, en este momento de mi administración, cualquier beneficio que los altos funcionarios puedan obtener de las consultas con el el señor Brennan ahora se ve superado por los riesgos que plantea su conducta errática”, leyó Sanders sobre la postura del mandatario. “En segundo lugar, esa conducta y comportamiento han puesto a prueba y han superado con creces los límites de cualquier cortesía profesional que pueda haber tenido con él. El señor Brennan tiene una historia que cuestiona su objetividad y credibilidad“.

En julio la funcionaria calificó de inadecuados los comentarios públicos de los exfuncionarios sobre la actual investigación sobre Rusia, que realizan el Congreso y el fiscal especial Robert Mueller, luego de la reunión del presidente Trump con el mandatario Vladimir Putin.

Sanders dijo que otros de los afectados podrían ser el ex director de Inteligencia Nacional, James Clapper; el exdirector del FBI, James Comey; la exasesora de seguridad nacional, Susan Rice; el exdirector adjunto del FBI, Andrew McCabe, y el ex irector de la Agencia de Seguridad Nacional, Michael Hayden, así como la ex subprocuradora Sally Yates, y el exinvestigador del FBI, Peter Strzok.

La lista todavía está en revisión, apuntó.