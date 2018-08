Canelo tiene la sangre caliente: ‘Voy a subir al ring con mucho coraje’

A un mes de la revancha contra Golovkin, el mexicano dice que prefiere que no haya una tercera pelea entre ellos

Unos videos recientes divulgados por Golden Boy Promotions mostraron a un Saúl “Canelo” Álvarez trabajando muy fuerte durante su campamento para la pelea de revancha contra Gennady Golovkin. En esos videos, al peleador mexicano en realidad se le observa furia al soltar sus cañonazos en su gimnasio en San Diego.

“Canelo”, a un mes de distancia de por fin subir al ring contra “GGG”, trae el coraje atorado.

“Creo que este coraje, esto que traigo, creo que me ayuda para entrenar más fuerte, con mucha fuerza”, dijo Álvarez en una conferencia telefónica con reporteros. “Mentalmente estoy tranquilo, creo que tengo la experiencia para saber manejar este coraje, y el día de la pelea me voy a subir (al ring) con mentalidad fría, pero con mucho coraje”.

Como se recordará, Álvarez y Golovkin empataron el 16 de septiembre en un veredicto que causó polémica; ambos peleadores afirmaron que les robaron el triunfo en un buen pleito ligeramente dominado por el kazajo campeón mundial de los medianos.

Luego, tras anunciarse la revancha para el 5 de mayo, “Canelo” dio positivo en dos exámenes antidopaje por clembuterol. La pelea se canceló entre severas acusaciones de “GGG” y su campamento hacia el mexicano, quien atribuyó el fallo a haber comido carne contaminada en México.

Tras pactarse de nuevo la revancha, para el 15 de septiembre, Golovkin no ha dejado de atacar a Álvarez. Hace una semana dijo que su retador es uno de “los peleadores más sucios” que hay.

Todo eso ha ido acumulándose en el hígado y las vísceras del pelirrojo, quien el miércoles dijo que aprovechará ese enojo.

“Tengo coraje, pero creo que lo he utilizado a mi favor y lo voy a utilizar el 15 de septiembre, porque tengo experiencia en esto y sé que cuando te subes a pelear enojado y cerrado de la cabeza, pues no haces las cosas bien”, explicó. “Más que nada lo estoy usando a mi favor para darme ese extra”.

Álvarez también dijo que ya no respeta más a Golovkin luego de tantos ataques, por lo que en ese aspecto están iguales.

“Creo que de la misma manera o peor; el poco respeto que le tenía se perdió; cruzaron la línea con tantas declaraciones, tanto que han dicho, excusas, tanta lloradera que traen. Creo que se perdió totalmente el respeto y así seguirá”, dijo el jalisciense sobre su rival. “Esto me va a ayudar para la pelea”.

Esta pelea con ‘GGG’ y ya

Por otra parte, Álvarez dijo que preferiría que esta segunda pelea contra Golovkin sea la última entre ellos, lo cual resulta un poco sorpresivo considerando el tamaño de evento que fue la primera vez y que será en la segunda.

“Depende cómo se vea esta pelea… si la gente quiere ver otra, pero en lo personal quiero que aquí se termine, que aquí se defina bien quién es el mejor”, comentó “Canelo”, quien dijo haber visto el video del primer pleito unas 10 veces, y que al hacerlo se dio cuenta de un error propio.

“Creo que lo que me faltó, el error que cometí fue en ocasiones quitarme golpes y no aprovechar ese momento para contragolpearlo”, dijo. “Cada momento que me dé espacio para golpearlo, golpearlo. Eso fue lo que me faltó mucho y en esta pelea no pienso desaprovechar esos momentos”.