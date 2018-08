Propuestas de California en contra del acoso enfrentan rechazo

Los empresarios temen el aumento de demandas

A menos de un año de que los movimientos Me Too y “We Said Enough” retumbaran en el Capitolio de California, un paquete de propuestas que buscan abordar el acoso sexual en el lugar de trabajo está siendo rechazado por grupos empresariales que temen un fuerte aumento de demandas.

Estas propuestas incluyen prohibir la divulgación y limitar los acuerdos de no disparidad, poner fin al arbitraje forzado, hacer que los hostigadores sean personalmente responsables y extender la ley de prescripción para presentar un reclamo ante el estado.

“Como empleadores, ustedes quieren proteger a su equipo de trabajo y a los empleados que tienen”, dijo Jennifer Barrera de la Cámara de Comercio de California. Sin embargo, la confusión y el litigio que seguirían a los nuevos mandatos “preocupa a los empleadores que están tratando de hacer lo correcto pero que, no obstante, podrían terminar enfrentando una demanda en los tribunales”.

La medida, AB 3080 por la asambleísta Lorena González Fletcher (D-San Diego), prohibiría que los empleadores requieran que los trabajadores participen en el arbitraje privado para resolver disputas tales como acusaciones de acoso sexual, en lugar de acudir a los tribunales.

“En este momento, los trabajadores básicamente no tienen más opción que firmar un acuerdo de arbitraje forzado como condición para el empleo”, dijo Mariko Yoshihara, de la Asociación de Abogados de Empleo de California, uno de los defensores del proyecto de ley. “Si al menos no podemos dar a los trabajadores la opción de decir no, entonces ¿de qué sirve tener las leyes que hacemos … si los trabajadores ni siquiera pueden hacer que se cumplan en los tribunales?”

La Cámara de California ha colocado el proyecto de ley en su lista de “asesinos laborales”, que históricamente ha tenido gran influencia con demócratas moderados, así como con el gobernador Jerry Brown.

“Ha sido redactado y presentado como un proyecto de ley de acoso sexual como parte del movimiento Me Too, pero en realidad es mucho más amplio que eso”, dijo Barrera.

Ella señala que la medida se aplica a “cualquier reclamo bajo el código laboral y cualquier reclamo bajo la Ley de Empleo y Vivienda Equitativa, que obviamente es mucho más que solo reclamos de acoso sexual”.

Ejemplos de reclamos que según Barrera podrían ser forzados a la corte incluyen descansos cortos y descansos para comer, licencia por enfermedad y reclamos de discriminación que no están relacionados con el acoso sexual.

“No solo crea confusión masiva para los empleadores que intentan cumplir con la ley, sino que también crea una inmensa oportunidad para que los abogados litigantes presenten una demanda”, escribió en un comunicado John Kabateck de la Federación Nacional de Empresas Independientes.

Pero la medida ya pasó la Asamblea, que se considera que tiene un grupo más fuerte de miembros moderados. A menos que se modifique, solo necesita obtener la aprobación del Senado antes de avanzar al escritorio del gobernador.

Otro proyecto de ley, la SB 1300 de la Senadora Hannah-Beth Jackson (D-Santa Bárbara), prohibiría a los empleadores exigir a los trabajadores que firmen dos derechos como condición de empleo o para recibir un aumento de sueldo: acuerdos de no disparidad que impidan a las víctimas hablar en público y presentar demandas legales.

Sin embargo, según la ley, esos acuerdos aún podrían firmarse como parte de un acuerdo, una práctica común a cambio de un paquete de indemnización.

Jackson dice que su medida prohibiría “tácticas legales poco inteligentes que impidan a las víctimas hablar sobre el acoso sexual y buscar justicia en nuestros tribunales”.

La Cámara se opone a la ley, pero se está preparando para retirar su etiqueta de “asesino laboral” después de que Jackson elimine una disposición separada de la medida. Todavía debe aprobar tanto la Asamblea como el Senado.

Otros dos proyectos de ley de la senadora Connie Leyva (D-Chino) también están activos en las últimas semanas de la sesión de la Legislatura.

La SB 820 prohibiría el uso de acuerdos de no divulgación en casos de acoso sexual, agresión y discriminación. Y la SB 1038 haría a los hostigadores personalmente responsables de tomar represalias contra cualquier persona que haya presentado un reclamo contra ellos. Ambas medidas requieren la aprobación de la Asamblea y del Senado.

“Este proyecto de ley se asegurará de que si usted toma represalias contra alguien que se presenta por acoso sexual … puede ser considerado responsable de sus acciones”, dijo Leyva en la conferencia de prensa del miércoles, argumentando que la mayoría de las víctimas no denuncian incidentes porque “temen represalias”.

Y la AB 1870, por la asambleísta Eloise Gómez Reyes (D-Grand Terrace), extendería la fecha límite para presentar una queja de acoso o discriminación ante el Departamento de Empleo y Vivienda Justa del estado de un año después de que ocurriera un incidente a tres. Esta medida solo necesita un voto final en el Senado.

La Cámara retiró su oposición a la SB 1038 a principios de este verano, pero se opone a las otras medidas.