Se duplica el número de migrantes y no a EEUU

De acuerdo a cifras oficiales hay 11.9 millones de personas mexicanas que viven fuera de México

MEXICO.- “Me fui porque me gusta la interculturalidad “, dice Eliana Alvarez, una emigrante residente en Quebec que forma parte de la comunidad mexicanos que viven en el exterior, pero no es Estados Unidos, sino en el resto del mundo, que se duplicó en la última década.

Según el reporte anual del Instituto de los Mexicanos en el Exterior actualizado estos días hay 11.9 millones de personas mexicanas que viven fuera de México, de los cuales el 3% está repartido en el mundo; una década atrás, era la mitad de esta cifra.

En la familia de Eliana nadie había emigrado anteriormente, ni siquiera a EEUU a pesar de que fueron 12 hermanos. Ella, la más pequeña.

“Vi cómo mis hermanos se volvieron adultos y se metían a rutinas aburridísimas de casa al trabajo, en el mismo lugar y con la misma gente (cita al fallecido cantante Juan Gabriel) y dije no, no: esto no es lo que quiero que me pase a mí”, dijoen entrevista telefónica con este diario.

“No pensaban que me iría: a ellos les gusta estar siempre juntos y cuando me fui hicieron drama y todavía me siguen viendo como la rara”.

Contrario a esta creencia, lo cierto es que cada día es más común que los mexicanos emigren a otras latitudes del mundo y, aunque aún no sean millones como a EU, de 2009 a la fecha pasaron de ser poco más de 150,000 a 330,000 y podrían ser más.

“Los nacionales mexicanos no están obligados a registrarse ante las representaciones diplomáticas o consulares al momento de su traslado al exterior, por lo que estas cifras sólo reflejan el número de quienes por diversos motivos decidieron hacerlo”, detalla el IME.

Los 10 países con mayor registro de personas mexicanas en el exterior son Canadá (con 128, 485); España (52,000); Reino Unido (con 15,491); Alemania (15, 941); Bolivia (9.411) y Países Bajos (6424). Los emigrantes son de la CDMX, Chihuahua, Estado de México, Veracruz, Nuevo León y Puebla; profesionistas (35%), estudiantes (22%), amas de casa (14%) y otros.

“El incremento se debe a que hay más facilidades de intercambios y las nuevas generaciones saben que ya hay becas, saben dónde buscarlas porque la información se ha democratizado y jóvenes se animan cada vez más: hay más créditos para el extranjeros y también hay gente que se van a vivir y a trabajar”, detalló Adolfo Laborde, profesor de Economía y Negocios de la Universidad Anahuac.

Eliana había estudiado la carrera de comunicación en México pero al llegar allá cambió de rumbo y estudió enfermería, una profesión de alta demanda y que a ella no le desagradaba. “Estoy bien, no me arrepiento y hasta quizás me vuelva a ir: quizás a Europa”.