Actor de Televisa se integra al elenco de ‘El Señor de los Cielos 6’ de Telemundo

Muy contentos grabando para ustedes querida #arafamilia, con una gran sorpresa, La Doña y Matamoros regresan, ahora en El señor de los cielos…!! Temporada 6 #señordeseñores #esdlc6 #telemundo #ladoña @telemundo @telemundointl muy pronto con ustedes 😘❤️🍀

A post shared by Amo el arte yAmo serMama🏃🏻🏃🏻💃🏼 (@aracelyarambula) on Aug 16, 2018 at 10:08am PDT