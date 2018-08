Se busca darle un abogado a inquilinos que enfrentan el desalojo

Para que la propuesta avance necesita aún la aprobación del Concejo completo

El ayuntamiento de Los Ángeles avanzó una moción que podría sentar las bases para otorgar a los inquilinos, que enfrentan el desalojo, el derecho a un abogado.

Aquellos que apoyan la medida, indican que este paso igualaría el campo de juego entre inquilinos y propietarios y que además, ayudaría a detener el incremento de falta de vivienda.

Cabe resaltar que los tribunales del condado de Los Ángeles escuchan más de 54,000 casos de desalojo cada año.

En este tipo de audiencias, por lo regular los inquilinos que enfrentan un desalojo ilegal se representan a sí mismos y terminan enfrentándose con el abogado de su arrendador.

“Uno de los mayores problemas para nuestro distrito es que la gente común simplemente no conoce las reglas”, dijo el concejal Marqueece Harris-Dawson.

“Los propietarios envían cartas que dicen ‘tienes que mudarte por esta o aquella razón’ y no hay ningún lugar adonde acudir, excepto la oficina del concejo, que realmente no es un lugar apropiado para la gente que busca ayuda… Pero hasta ahora no hay realmente un lugar fijo para que ellos vayan [centrado en específico en este tema]”.

Los detalles de la propuesta, patrocinada por el concejal demócrata Paul Koretz, aún no se han finalizado.

Sin embargo, en una reunión del Comité celebrada esta semana, el debate se volcó en respaldar un programa que fortalecería la red de sindicatos de inquilinos existente y las clínicas legales para la defensa de aquellos angelinos en riesgo de desalojo.

Los representantes de organizaciones como Inner City Law Center, Los Ángeles Community Action Network, Los Ángeles Tenants Union y Neighborhood Legal Services hablaron en apoyo de la voluntad de la ciudad de considerar un programa de derecho a un abogado en Los Ángeles.

Cassandra Goodman, quien supervisa Neighborhood Legal Services, señaló que esta idea del derecho a un abogado —en los casos relacionados a la vivienda— es similar al sistema de defensor público estadounidense.

“Es el mismo concepto”, dijo Goodman.

“Alguien debería tener derecho a la vivienda. Por lo tanto, cuando alguien tiene derecho a un techo, también debe tener representación cuando se enfrentan a un juez y a los procedimientos administrativos que les costará esa vivienda”.

Goodman añadió que esas protecciones reducirían potencialmente el ritmo en que los inquilinos vulnerables se quedan sin un techo.

Cifras

Alrededor del 11% de personas sin techo en el condado de Los Ángeles acusan directamente al desalojo o a la ejecución hipotecaria como la causa de su falta de vivienda, según la Autoridad de Servicios para Personas sin Hogar de Los Ángeles (LAHSA).

Además, alrededor del 40% indica haberse quedado sin casa debido a la pérdida de su trabajo u otras razones financieras.

En 2017 la ciudad de Nueva York aprobó una ley que promete representación legal a cualquier inquilino de bajos ingresos que enfrenta un desalojo.

Asimismo, los votantes de San Francisco aprobaron una propuesta de votación en junio pasado que ordena a los supervisores de su condado a hacer lo mismo.

La única persona que se opuso a esta idea en la audiencia de esta semana fue Janet Gagnon, directora de asuntos gubernamentales de la Asociación de Apartamentos del Gran Los Ángeles (AAGLA).

“El problema con esta propuesta es que el derecho a un abogado simplemente da dinero a los abogados defensores”, dijo.

“No hace nada para ayudar a los inquilinos a pagar el alquiler. Alentaríamos a este ayuntamiento [a dar] vales para que las personas puedan evitar el proceso de desalojo por completo”.

Para que la moción avance, necesita la aprobación del concejo completo.

De aprobarse, los trabajadores de la ciudad pasarían cuatro meses desarrollando un marco de trabajo sobre cómo podría funcionar dicho programa, antes de informar a los concejales.