¡Formula para aumentar tu amor propio!

Existe una persona a quien muchas veces le permites que te hable despectivamente. ¿sabes quién es? ¡Eres tú!

¿Cómo te sentirías si tu mejor amiga te hablara así?: “¡qué gorda estás!”,“¡te ves vieja!”, “!nunca haces nada bien!”. Seguramente te ofenderías, enojarías y le reprocharías: “con amigas como tú, ¡los enemigos sobran!” …

Ciertamente no aguantarías a alguien que te maltrate así. Sin embrago, existe una persona a quien muchas veces le permites que te hable despectivamente. ¿sabes quién es? ¡Eres tú!

Por ejemplo, cuando olvidas el celular en la casa y te dices: “que estúpida soy, todo se me olvida” o cuando tienes prisa para llegar a un lugar y te pierdes, inmediatamente te insultas: “que burra soy! aún con GPS me pierdo”.

Cada vez que te desprecias destruyes tu autoestima. Es decir, no te estás queriendo. Resulta difícil amarte a ti mismo porque no puedes relacionarte contigo de la misma forma que lo haces con los demás. Por ejemplo, es fácil amar a otra persona, ya que puedes mirarla a los ojos, abrazarla, besarla, apreciar sus detalles y hasta reírte de sus ocurrencias, pero no puedes hacer esto contigo mismo.

El amor propio se manifiesta en el diálogo interno que entablas contigo. Con mejorarlo un poquito, logras resolver muchos conflictos y garantizarte una vida más feliz.

No permitas que tu lengua te insulte. Utiliza el mismo vocabulario que usas cuando le hablas a un ser querido. A continuación te describo las tres lenguas del amor propio:

Lengua motivadora; úsala cuando sientas miedo, inseguridad, o estés a punto de tirar la toalla. Di en voz alta: “yo puedo”, “no me rindo”, “creo en mi”.

Lengua consoladora; en momentos de tristeza, frustración o desconsuelo, reconfórtate: “no me voy preocupar”, “la próxima vez será mejor”, “no es culpa mía” “ todo va a estar bien”.

Lengua halagadora; ¡empléala lo más posible! Con mucho amor y una gran sonrisa, exprésate: “soy muy bonita”, “tengo mucho talento”, “soy lo máximo”, “me quiero mucho”.

Trátate siempre con el lenguaje de amor que usarías hacia el ser amado. Cuando te hables, utiliza palabras para inspirarte, motivarte y alentarte a ser mejor.

Sintoniza todos los miércoles “María Marín Live” por Facebook Live 7:00pm EST (4:00pm PST) enciende tus notificaciones de “video en vivo”.https://www.facebook.com/MariaMarinOnline