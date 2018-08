La incompatibilidad sexual en la pareja: qué hacer

No es fácil, habrá cosas que tendrán que negociar, solo asegúrate de que ambas partes queden satisfechas con lo acordado

El sexo no lo es todo en una pareja, pero sí es una parte importante de la relación. Si una pareja no se entiende en la cama, aunque se amen mucho, eso producirá una insatisfacción y frustración que más tarde o más temprano, pero invariablemente, terminará repercutiendo en la relación como un todo, con la posibilidad de terminarla para siempre.

Entre las principales causas de la incompatibilidad se pueden encontrar: gustos o tiempos sexuales distintos (libidos diferentes), discordancia en el tamaño de los genitales (muy grandes o muy pequeños) que pueden causar coitos dolorosos o poco satisfactorios, eyaculación precoz, entre otras. De igual modo, una pareja que solo base su relación en el sexo, careciendo de todo lo demás, el amor, la convivencia, la intimidad, la comprensión, el apoyo, la solidaridad, la fidelidad, es poco probable que sobreviva. Por lo tanto, debe haber un equilibrio.

Ahora bien, si consideras que tu pareja y tú son incompatibles en algún aspecto sexual, te recomiendo que te comuniques abiertamente con él/ella, sin prejuicios ni recriminaciones y hablen sobre el tema. En esa conversación se pueden plantear las siguientes preguntas: ¿deseamos tener sexo con la misma frecuencia?, ¿nos gusta lo mismo en la cama?, ¿estoy abierto/a a intentar cosas que le gusten a mi pareja, aunque a mí no me llamen la atención? No es fácil, habrá cosas que tendrán que negociar, solo asegúrate de que ambas partes queden satisfechas con lo acordado.

Si necesitan más ayuda, no duden en consultar con un terapeuta o médico sexólogo, quien podrá, como parte imparcial y objetiva, darles las herramientas necesarias para mejorar sus relaciones sexuales y con ella, su relación en general. Siempre recalco que cuando no podemos resolver algo por nuestra cuenta, lo mejor que podemos hacer es pedir ayuda a alguien experto y conocedor del tema. Que no te dé vergüenza, cualquier cosa que hagas por salvar una relación que quieres mantener, valdrá la pena.

