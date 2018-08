Asia Argento, pionera del #MeToo, acusada de abuso sexual a joven de 17 años

La última novia de Anthony Bourdain, que fue la primera en denunciar oficialmente a Harvey Weinstein, pagó $380 mil dólares a su acusador Jimmy Bennet

La actriz y directora italiana Asia Argento, una de las pioneras del movimiento #MeToo, llegó supuestamente a un acuerdo extrajudicial con Jimmy Bennet, un músico y actor que le había acusado de haber abusado de él poco después de cumplir los 17 años, cuando ella tenía 37 años. informó The New York Times.

Argento, que lideró el citado movimiento y las denuncias contra el productor Harvey Weinstein por abusos sexuales, llegó a pagar $380 mil dólares a Bennet, con el que había trabajado la actriz italiana, cita el diario.

Bennett aseguró que fue agredido sexualmente por la actriz en una habitación de un hotel de California dos meses después de haber cumplido los 17.

En el estado de California, la edad de consentimiento para las relaciones sexuales es a los 18.

El diario neoyorquino asegura que ha tenido acceso a las acusaciones del joven actor y al acuerdo económico posterior alcanzado por los abogados de Argento y Bennett, que ahora tiene 22 años, a través de documentos que le han llegado de forma anónima.

Esos documentos, que fueron enviados a The New York Times a través de correos encriptados por una persona no identificada, incluyen una fotografía tipo “selfie”, con fecha del 9 de mayo de 2013, de los dos actores acostados en la cama.

El diario agrega que ha intentado “repetidamente” ponerse en contacto con los implicados en este asunto sin éxito.

No obstante, el abogado de Bennett, Gordon K. Sattro, precisó al diario que su cliente no aceptaría ser entrevistado al respecto y que “continuará haciendo lo que ha estado haciendo en los últimos meses y años, centrarse en su música”.

Argento fue “la primera en denunciar oficialmente”, el 10 de octubre de 2017, la violación de la que fue víctima hace 17 años, cuando solo tenía 21, por el cofundador de Miramax y The Weinstein Company, Harvey Weinstein.

La actriz es hija del director cinematográfico especializado en películas de terror Dario Argento y es madre de una joven de 16 años y de un niño de 9.

Su pareja sentimental desde 2016, el chef estadounidense Anthony Bourdain, fue encontrado muerto en junio pasado en un hotel de lujo en Francia donde, al parecer, se ahorcó.