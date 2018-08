LEGAL: ¿Puedo estacionarme y bloquear el ‘driveway’ de mi casa?

Obstaculizar la entrada de vehículos podría significarte una multa

Aunque parezca de lo más normal y que tengas derecho a hacerlo – es al final tu casa – estacionarte y bloquear la entrada del auto a tu vivienda es contra la ley.

El Código Vehicular de California establece que es prohibido estacionar tu auto en este lugar, ya que es en realidad propiedad de la ciudad. Tampoco puedes estacionarse y obstaculizar una banqueta. Esto debido a que viola la Ley de Estadounidenses con Discapacidades. Es decir, no permite el paso de una silla de ruedas o andaderas.

Incluso podrían demandarte bajo esta regulación federal.

Solo puedes estacionarte frente a una entrada de auto para bajar pasajeros o descargar algo momentáneamente, pero no puedes dejar el vehículo sin atender. No importa que sea a las 9:00 a.m., las 9:00 p.m. o la madrugada.

Claro, el policía que te vea haciéndolo quizá solo te de una advertencia, especialmente si le indicas que es tu hogar, pero mejor no arriesgarse, ya que no sabes cómo amaneció el agentes (si está de buenas o malas).

Además, podrían remolcar y llevar tu auto a un lote municipal, donde te costará unos buenos dólares sacarlo. Y por supuesto que esto conlleva una multa de estacionamiento, que en la ciudad de Los Ángeles cuesta actualmente 68 dólares.

Y tampoco puedes estacionarte a menos de 15 pies de la entrada de auto de una estación de bomberos. Esto ya que los camiones son tan grandes que deben maniobrar ampliamente para sacarlos o meterlos en el edificio.

¿Qué y si alguien más se estacionó frente a tu driveway?

Si solo lo obstaculiza parcialmente, y puedes sacar tu auto, quizá solo convengan dejarle una nota en el parabrisas pidiéndole que se mueva y recordándole que hay carros que salen.

Pero si el bloqueo es total, tienes el derecho de llamar a la policía y seguramente enviarán una grúa prontamente.

Si vives en una zona congestionada o el problema se consistente, también podría ayudar si pones un cartel indicando que no se estacionen en el lugar.

He aquí otros lugares donde no te puedes estacionar: