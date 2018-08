Made in Mexico: Participantes y fecha de estreno del primer reality show de Netflix en español

La serie seguirá las vidas de nueve jóvenes de la alta sociedad de la Ciudad de México: Pepe Díaz, Kitzia Mitre, Carlos Girón Longoria, Liz Woodburn, Columba Díaz, Chantal Trujillo, Shanik Aspe, Roby Checa y Hanna Jaff

Netflix sigue adentrándose en diferentes formatos. Ahora la plataforma digital anuncia su primer reality show mexicano: Made in Mexico, que seguirá las vidas de nueve miembros de la alta sociedad de la Ciudad de México y de algunos extranjeros que pretenden lograr su lugar en esa élite. La serie se estrenará en todo el mundo el 28 de septiembre.

Dentro de un mundo de glamour y mucho dinero donde tu apellido lo es todo, Made in México revelará que las vidas de estas socialités no siempre son tan perfectas como parecen. Los participantes de Made in Mexico son:

Pepe Díaz

Pepe Día es un empresario e inversionista en clubes nocturnos exitoso de 35 años que busca desprenderse de su fama de seductor y establecer una nueva vida.

Kitzia Mitre

Kitzia Mitre, nacida en la alta sociedad mexicana, es una diseñadora de modas que pasa su tiempo entre la ciudad y el extenso rancho de su familia. Cuando no está persiguiendo a su hijo pequeño, Kitzia se coloca en la cima de su círculo social, en un estricto reinado en el cual selecciona quién puede tener acceso a este, actuando como la juez del estilo y buen gusto.

Carlos Girón Longoria

Carlos Girón Longoria está en el centro de la escena social y es el vínculo entre todos los integrantes de Made in Mexico. Distanciado de su padre, Carlos se enfoca en su vida acelerada como conductor de televisión, actor y modelo mientras esto no interfiera con ser el mediador del drama entre sus amigos de la alta sociedad.

Liz Woodburn

Liz Woodburn es una culta y muy viajada blogger de comida. De nacionalidad estadounidense, recientemente se comprometió y descubrió que debe volver a subir la escalera social mientras se adapta a su nuevo hogar después de haber salido de Nueva York para vivir con su prometido.

Columba Díaz

Columba Díaz es modelo de alta moda y también el alma de la fiesta. Esta soltera super codiciada se encuentra en medio de un triángulo amoroso, pero hace todo lo posible por enfocarse en su carrera y labor social.

Chantal Trujillo

Chantal Trujillo es una estadounidense expatriada que dejó su trabajo en la revista de moda más importante para seguir al amor de su vida a México. Chantal se hizo de un lugar en el grupo de socialités más importantes de la Ciudad de México al convertirse en una de las mejores blogueras de moda y estilo de vida. La joven fashionista debe evaluar si tomó la mejor decisión al mudarse a esta ciudad y si el prospecto de una propuesta de matrimonio está realmente en su futuro.

Shanik Aspe

Shanik Aspe es conductora de televisión y ex modelo de trajes de baño que sueña con convertirse en cantante de pop. Mientras disfruta de la vida espléndida de ser una celebridad de TV, debe decidir si quiere dejarlo todo por una última oportunidad de convertirse en cantante o establecerse y formar una familia.

Roby Checa

Roby Checa es cuñado de Kitzia y el chico malo del clan Checa. Es ruidoso, orgulloso y todo un showman, siempre listo para entretener. De 31 años, Robbie intenta balancear su deseo de fiesta con la necesidad del éxito profesional para probarle a su familia que él puede cuidarse solo.

Hanna Jaff

Hanna Jaff es una política y filántropa de 30 años que dirige la fundación Jaff. Hanna persigue de manera apasionada todas las causas sociales que son importantes para ella pero, en ocasiones, su ambición genera fricciones entre sus círculos sociales