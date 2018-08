Denuncias de acoso sexual aquejan a la plataforma proinmigrante UndocuMedia

La plataforma proinmigrante se debilita ante problemas internos y renuncias

Desde principios de mes se lleva a cabo un juicio determinante para el futuro de los ‘dreamers’ en Houston, Texas, pero una de las plataformas de Internet donde estos jóvenes inmigrantes solían enterarse de los últimos acontecimientos sobre el programa ni siquiera esta activo.

Undocumedia, que tiene miles de seguidores en las redes sociales, se ha visto opacado recientemente por fuertes acusaciones en contra de sus directivos, que han terminado con pleitos internos, dimisiones y renuncias que aquejan no solo a la organización, sino también al movimiento proinmigrante.

“La plataforma que ofrece UndocuMedia es importante y necesaria, especialmente cuando la comunidad está bajo constante ataque. Organizaciones de base como UndocuMedia se deben a la comunidad a la que representan y todo esfuerzo que se haga para fortalecer su liderazgo y procesos internos contribuyen a una comunidad fuerte y unida”, expresó Jorge Mario Cabrera, vocero de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA).

Iván Ceja, de 26 años, el director ejecutivo de UndocuMedia, renunció a su posición el 3 de agosto después que fuera acusado de acoso sexual, abuso de poder y racismo.

Poco después, el 8 de agosto, Justino Mora, cofundador de la plataforma UndocuMedia, también fue despedido por supuestas acciones “peligrosas y dañinas” hacia la plataforma, dijo Francisco Barragán, presidente de Undocumedia, Inc., quien también es el tío de Ceja.

Esto se da días después que Mora dio su apoyo públicamente a Karla Estrada, joven activista y beneficiaria de DACA, quien supuestamente sufrió el acoso sexual por parte de Ceja.

Supuesto acoso sexual

Estrada—quien también es fundadora de Undocutravelers—dijo que desde que se unió al equipo de UndocuMedia en el 2016, su trabajo se vio estancado por las represalias que Ceja tomó contra ella.

“Yo le gustaba a él y más de una vez me dijo que qué haría yo si él me besaba y yo le dije que no. Pero en más de una ocasión continúo con lo mismo y eso era incomodo”, dijo Estrada de 27 años.

Pero fue a finales del 2016, cuando Estrada necesitaba la ayuda de la plataforma UndocuMedia para difundir un mensaje de ayuda para su hermano, quien enfrentaba un proceso de deportación, que empezaron los problemas. Según establece su descripción, la función de UndocuMedia es de y para la comunidad inmigrante.

Estrada dijo que Ceja se negó a compartir esa historia debido a que “no era digna de ser mostrada” a los cerca de 400,000 seguidores en Instagram y 300,000 que tienen en Facebook.

“Mi hermano fue deportado el 15 de abril del 2017, el mismo día que Iván me echó de UndocuMedia”, dijo Estrada.

Dos meses después los padres de la joven se autodeportaron para estar con su hermano, quien sufre de ansiedad y depresión.

Estrada dijo que por mucho tiempo se sintió como una “hipócrita” al luchar en contra de los sistemas injustos cuando ella enfrentaba lo mismo dentro del movimiento inmigrante.

“¿Cómo vamos a decir que esta es una comunidad abierta y segura cuando nosotros no nos sentimos seguros aquí?” cuestionó Estrada.

Esto la motivó a hacer pública su experiencia en las redes sociales y a pedir que Ceja renunciara de su cargo en UndocuMedia.

Tras esta denuncia, tres otras mujeres acusaron a Ceja de hablar mal de ellas, comportamiento homofóbico y sexista y discriminar contra los afroamericanos.

Una disculpa a medias

Diez días después de la acusación de Estrada, Ceja se disculpó públicamente con ella y las otras mujeres a través de las redes sociales.

“Al hacerme responsable de mis acciones, continuaré teniendo las conversaciones necesarias con aquellos a quienes lastimé para comprender mejor mis errores con la esperanza de convertirme en un individuo mejor y más saludable”, escribió.

Unos días después Ceja cerró todas sus redes sociales.

Pese a que Ceja dijo que renunciaba a su posición, no lo hizo, aseguró Estrada.

“Eso no fue una disculpa, fue [mierda]. Ni siquiera lo puso en la plataforma de Undocumedia. Solo anunció su renuncia en sus redes sociales, pero nunca mandó su renuncia [oficialmente]”, añadió.

Por su parte, Mora dijo que en el 2017 él se enteró de los supuestos actos inapropiados de Ceja y cuando intentó hablar acerca del tema, Ceja y Barragán dijeron que lo harían en el futuro. Algo que nunca sucedió.

Mora agregó que conoció a Ceja en 2011 y lo consideraba su amigo.

Barragán se involucró en UndocuMedia en 2014 cuando se ofreció a registrar la organización legalmente, ya que él es ciudadano estadounidense y contador público certificado

No obstante, Mora dijo que Barragán se autoproclamó presidente de la Junta de Directores, Presidente del Comité Permanente de Nominaciones y Presidente, Fundador e Incorporador de UndocuMedia.

Problemas en el movimiento proinmigrante

Mora dijo que tras la supuesta renuncia de Ceja de UndocuMedia, todavía tenía acceso a la plataforma.

“Me di cuenta que [Ceja] estaba usando la plataforma de UndocuMedia para espiar las redes sociales de quienes lo habían acusado. Él no puede hacer eso”, dijo Mora. “Hay una responsabilidad moral y ética cuando esto sucede y el abuso y acoso sexual debe ser reportado”.

Agregó que espera se pueda recuperar la plataforma UndocuMedia, la cual no ha estado activa desde el 27 de julio con el último mensaje que él publicó explicando lo sucedido.

“Cada día que UndocuMedia esta en silencio es un día que la comunidad pierde información”, dijo Mora. “UndocuMedia es más grande que Iván o que yo. Es la representación de la comunidad inmigrante”.

Estrada dijo que a pesar de estos problemas, el movimiento no se debilita.

“UndocuMedia no es un movimiento, es una plataforma que nosotros creamos”, dijo la joven. “¿Cómo la gente quiere justicia si ni siquiera hay justicia para nosotros?” cuestionó.

Por su parte Barragán dijo que Ceja renunció y solo esta ayudando en la transición de la plataforma ya que están en el proceso de expandir el equipo de UndocuMedia con expertos y defensores de la comunidad.

“Estamos completamente enfocados y comprometidos en continuar defendiendo a nuestros jóvenes indocumentados y familias de inmigrantes indocumentados, y nuestras otras comunidades vulnerables y marginadas”, dijo Barragán en un correo electrónico. “Internamente, estamos siguiendo un proceso que respeta la dignidad de quienes hacen acusaciones, mientras que al mismo tiempo se sigue un proceso justo, basado en la evidencia y objetividad”.

Mora aseguró que son los mismos jóvenes indocumentados quienes deben liderar la plataforma porque ellos conocen de primera mano la batalla que se lucha día a día.

Actualmente se ha creado una petición para que Barragán y Ceja renuncien de sus cargos en UndocuMedia.