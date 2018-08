Fijan fecha para elegir al reemplazo de Ref Rodríguez

Los miembros del LAUSD deciden voto marzo de 2019

Los miembros del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) votaron este martes a favor de llevar a cabo una elección especial para el 5 de marzo de 2019, para llenar el asiento que dejó vacante Ref Rodríguez quien renunció el mes pasado, al admitir cargos de lavado con fondos electorales.

Pero no lograron apoyo para una resolución presentada por el miembro de la junta directiva Scott Schmerelson para que la ex legisladora Jackie Goldberg ocupara el lugar de Rodríguez de manera interina mientras se llevan a cabo las elecciones. Esto pese a que ella se había comprometido por escrito a no competir en la elección especial para quedarse con el cargo.

Mónica García, presidenta de la junta escolar del LAUSD dijo que el tema puede ser retomado ya que no hay fecha límite para elegir a un representante interino del distrito 5.

La reunión para decidir la fecha de la elección especial, se prolongó cuando empezaron a discutir si Goldberg debía ocupar o no interinamente el cargo. Aunque muchos hablaron a favor de ella, y destacaron su trabajo como miembro de la junta del LAUSD durante la recesión económica, otros dijeron que su nombramiento era muy repentino, y que se necesitaba a alguien que conociera a fondo las comunidades del distrito 5.

La propia Goldberg habló de sus años como maestra en Compton, y su amplia experiencia, pero los argumentos en contra y a favor de más opciones y tiempo, fueron más abrumadores.

La directiva del LAUSD está integrada por siete miembros. Al salir Ref Rodríguez el mes pasado, quedaron seis. La Junta es responsable de la educación de más de 600,000 menores en el LAUSD.

El Sindicato Maestros Unidos de la Educación (UTLA) apoyaba a Goldberg. Dijeron en un comunicado que tenía una amplia historia de lucha por los estudiantes, defender a los maestros y hacer alianza con los padres en la lucha por la educación pública..

Después de una larga carrera como maestra, sirvió dos periodos en la Junta Escolar del LAUSD, estuvo dos períodos en el Concejo de la Ciudad de Los Ángeles y fue asambleísta de California por seis años donde destacó su esfuerzo por ampliar el ámbito de negociación de los sindicatos de maestros para incluir el plan de estudios y libros de textos.

Entre los aspirantes que suenan para reemplazar al Ref Rodriguez, figuran Ana Cubas, consultora de asuntos públicos y ex jefa del equipo del concejal José Huizar; Graciela Ortiz, concejal de Huntington Park; Cynthia González, directora de la escuela Communication and Technology; Heather Repenning, vicepresidente del Departamento de Obras Públicas de Los Ángeles; John Paul Drayer, ex concejero del Colegio Comunitario Cerritos y Rocío Rivas, es padre y líder de consejo comunitario. El profesor del Colegio Comunitario de Los Ángeles, Chamba Sánchez analiza si participa en la contienda.

El Distrito 5 del LAUSD comprende mayormente el sureste de Los Ángeles, ciudades como Cudahy, Bell, Maywood, Vernon, South Gate, Huntington Park, pero también City Terrace, Highland Park y SilverLake. Es mayormente latino y de bajos ingresos.