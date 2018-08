Hija de Alejandro Fernández lo defiende tras escándalo en un avión

Un vídeo que se publicó la semana pasada mostraba a "El Potrillo" en estado de ebriedad

Luego de que Alejandro Fernández fuera criticado por subir borracho a un vuelo, en el que mostró el vídeo de un reciente accidente de avión en el estado de Durango, Camila, su hija, salió a defenderlo sin titubeos.

“Pues la verdad lo único que sé, es que mi papá ya se disculpó y de los errores se aprende y yo creo que a todo mundo nos puede suceder algo así ¿no?“, expresó Camila Fernández durante una entrevista en el programa de espectáculos “De Primera mano”.

Camila Fernández, nieta del también cantante mexicano Vicente Fernández, se encuentra promocionando su primer álbum titulado “Mío”.

La hija de “El Potrillo”, como se le conoce a Alejandro, no dejó pasar la oportunidad para defender a su famoso padre luego de que éste fuera blanco de críticas por su comportamiento en una aeronave: no solo no seguía las instrucciones de los tripulantes sino que resaltó que aquel avión que se accidentó este mismo mes era de la misma aerolínea en la que viajaban, Aeroméxico.

“Nos dijo que ojalá no nos pasara lo mismo; así que nos puso a todos nerviosos porque viajábamos en un avión de la misma aerolínea. Se puso muy altanero“, comentó un testigo a la revista TvNotas.

Los hechos fueron grabados por uno de los pasajeros, quien los compartió en las redes sociales.

Ante la negativa del cantante de abrocharse el cinturón de seguridad, los tripulantes lo bajaron del avión.

Tras recibir fuertes críticas, Alejandro Fernández ofreció una disculpa en su cuenta de Twitter.

El desplome del avión en Durango, no dejó víctimas mortales que lamentar, solo provocó heridas a 16 personas.