Íntimo: La duquesa de Sussex, Meghan Markle, y su príncipe en las cinco imágenes más tiernas de la pareja

In their own love bubble💋💕👑🌹 #MeghanMarkle #DuchessofSussex #AmericanPrincess #AmericanDuchess #PrinceHarry #DukeofSussex #repost @fewofherfavouritethingsxx #britishroyalfamily #britishroyalty #kensingtonroyal #powercouple #royalcouple #love

A post shared by Meghan Markle (@meghanmarkle_hq) on Aug 16, 2018 at 2:08am PDT