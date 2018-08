Autoridades advierten sobre heroína contaminada en L.A.

Indican que la droga tipo ‘alquitrán negro’ ha provocado ya casos de botulismo

El Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles anunció este miércoles haber identificado tres casos aparentememente de botulismo, aparte de los hallados en junio, asociados con el uso de heroína black tar (o alquitrán negro).

Las autoridades dijeron, a modo de advertencia, que este tipo de droga podría estar contaminada con una bacteria que puede causar botulismo, una enfermedad de cuidado que puede llevar a un individuo a la muerte.

Especificaron que aquellos con mayor riesgo, son quienes consumen las drogas de manera intravenosa ya que se colocan la heroína contaminada debajo de la piel o en el mismo músculo.

“Normalmente vemos dos o tres casos de botulismo al año pero este es un incremento significativo”, indicó para SoCalNews el doctor Muntu Davis, del Departamento de Salud. “Le pedimos a la comunidad y a aquellos que trabajan con personas que usan heroína, informar a sus pacientes y colegas sobre esto”.

Los expertos señalaron que la droga contaminada se ve igual que aquella que no contiene la bacteria, que ‘cocinar’ (o calentar) los narcóticos no mata el germen que causa botulismo y que aunque la enfermedad no es contagiosa de persona a persona puede contraerse en caso de compatir la misma jeringa.

Los síntomas, que aparecen tras días o semanas de contaminarse, incluyen párpados caídos, visión doble o borrosa; además de dificultad para hablar, tragar y respirar. Algunas veces puede también ser confundida como una sobredosis.

Si conoces a alguien con problemas de abuso de sustancias, llama a la línea de ayuda al 1(844) 804-7500.