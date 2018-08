¿Cómo somatizas tus emociones?

A través de los años, los ángeles me han entregado información sobre la manera en que sin darnos cuenta somatizamos nuestras emociones en nuestro cuerpo físico

Científicamente se ha comprobado cómo el estrés, el cual es una emoción y ha sido considerado la enfermedad del siglo, genera todo tipo de enfermedades.

En el campo de la espiritualidad y la autoayuda quizás la primera persona que habló públicamente sobre el tema fue la autora Louise Hay en su libro “Usted Puede Sanar su Vida”. En este libro, Hay entrega una lista de emociones y la enfermedad física que ellas generan. Algunos ejemplos son: resentimiento que se ‘arrastra’, carga de odios: cáncer. Rechazo a uno mismo: acné. Emociones reprimidas, miedos: amigdalitis. Incertidumbre prologada: gastritis.

Ahora bien, mi intención no es generar miedo o sugestión negativa al respecto. Por el contrario, lo que los ángeles me han enseñado es que todos tenemos el poder de evitar estas situaciones. Otro punto importante a mencionar es que obviamente hay otros factores que influyen en el desarrollo de un mal físico, pero es también clave tener en cuenta la manera en que se están manejando las emociones para ‘contribuir’ con dicho desarrollo.

Por ello, es fundamental vivir de manera consciente. Hablando específicamente del tema de la salud, revisa qué sentimientos o emociones negativos has mantenido por mucho tiempo en tu interior y toma la decisión de erradicarlos ahora mismo!

No te digas a ti mismo: “no puedo”. ¡Todos podemos! Es cuestión de tomar una decisión radical. Piensa en tu salud. La salud no es solamente física. Los ángeles me enseñaron que es también emocional, mental y espiritual. Busca tener una salud completa e integral. Toma la decisión de amarte y sentir amor. Si practicas esta importante premisa, lo irás sintiendo en tu bienestar general.

*Ana Mercedes Rueda es la autora de los libros “¿Por Qué Pido y no Recibo?”, “El Cielo te Habla” y “¿Por Qué No Fluye el Amor en mi Vida?”. www.mensajedeangeles.com. Conéctacte con ella en redes sociales: @anamercedesrueda.