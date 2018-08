Edith González triste tras la muerte de compañero de la telenovela ‘Corazón Salvaje’

Me acabo de enterar de la muerte de Pedrito Gonzalo #GonzaloSanchez #eltuerto en #corazonsalvaje. Fué una gente tan querida, gran compañero, actor, profesional, amigo. Lamento, lamento tanto su muerte, lo quería mucho, mucho. QEPD🖤🖤🖤🖤. . . . . Su historia en Corazón Salvaje fué entrañable, logrando que el público se encariñara tanto con #eltuerto que le hicieron un disco.Si hay algo que agradecerle a #JoséRendón es que sus actores tenían forma y carácter.

