Segunda temporada de “La Ingobernable” llega con más acción este 14 de septiembre

La serie de Netflix sobre una primera dama prófuga y señalada por el asesinato de su esposo, el presidente de México, llega a la plataforma en un periodo de cambio de Gobierno en ese país

¿Cuál sería el próximo paso de una primera dama prófuga, acorralada por el Ejército y ramas anexas del Gobierno que la acusan de matar al hombre más importante de México?

Si habláramos de una primera dama cualquiera, la respuesta más probable sería: entregarse.

Pero Emilia Urquiza se quitó sus tacones de aguja hace mucho tiempo para poder moverse por cualquier esfera hasta llegar a las calles del humilde barrio de Tepito, que algunos temen y otros idolatran. Allí se topó con otra cara de una misma moneda, y, de nuevo, no está dispuesta a ceder.

Desde el mismo centro del entramado de poder –aunque desafiliada– ve como sus antiguos socios se corrompen y cómo el narcotráfico entra a su casa con la complicidad de parientes de elevado estatus social.

A partir de este 14 de septiembre, dos días antes de que se celebre la Independencia de México, la primera dama, personificada por la actriz Kate del Castillo, resistirá, se rebelará, cumplirá su promesa y probará que es inocente.

Urquiza será la superviviente de un cáncer sistémico haciendo uso de su principal arma: la palabra.

A mediados del próximo mes, Nextflix estrenará la segunda temporada de “La Ingobernable”, serie producida por Argos que refleja el alcance de las relaciones corruptas de poder en las instituciones del gobierno en México y la manera en que se modifican las estructuras sociales en vista de esos intercambios, muchas veces a costa de los inocentes.

El Diario compartió en una mesa redonda en Bogotá, Colombia, con Del Castillo, en medio del rodaje de la segunda parte de la serie, creada por Epigmenio Ibarra, Verónica Velasco y Natasha Ybarra-Klores.

Allí, con el irreverente tono que la caracteriza, la actriz dijo que la serie seguirá en la línea de denunciar la realidad de su país porque, según planteó, es tiempo de abrir la boca.

“Creo que es tiempo ahora de no quedarnos más callados sobre nada, y, si puede ser por una serie, mejor, porque así es que vamos dándonos a conocer al mundo, y abriendo la boca es como tiene que ser”, afirmó la actriz que encabeza el protagónico de “La Reina del Sur”, otra de las entregas de Netflix dirigida, principalmente, al mercado latino.

Sin embargo, la mexicana considera que el impacto de la serie ha permitido a espectadores en diversas partes del mundo entender la compleja realidad de su país.

“Para mí es importante que México, -no solo en Estados Unidos-, sino en todas partes, se vea como lo que es. Porque lo que tiene esta serie es un realismo muy fuerte, a pesar de que es ficción, es de un realismo muy, muy fuerte. Entonces, todos los problemas que hay en México, que no son nada más de México –desgraciadamente- prácticamente toda Latinoamérica, porque todos los países tenemos gobernantes corruptos; entonces, todo esto a mí me encanta porque están viendo un México poderoso y un México ‘tepiteño’ que también tiene poder. Cómo emergen estos mundos tan diferentes, pero que están tan cercanos es increíle; eso la gente no lo sabe, eso los estadounidenses no lo saben…”, sostuvo.

Ante las críticas a la primera parte por falta de continuidad y exceso de suspenso, la producción de “La Ingobernable” esta vez apostó por un mayor enfoque en los elementos de acción, lo que para Del Castillo, representa un reto.

“Esta segunda temporada viene con mucha más acción que la primera. Se requiere de mucha concentración en el set, si no, pueden haber muchos accidentes. Pero requiere más que nada de una cierta concentración, y bueno, pues lo emocional ya me la sé”, insistió la intérprete.

Del Castillo, que no ha podido grabar en su país desde la primera temporada debido a la batalla con las autoridades mexicanas por sus intercambios con el presunto líder del cartel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán mientras se encontraba fugitivo, dijo que no piensa presionar por su regreso.

Sin embargo, su realidad podría cambiar próximamente con la llegada al poder del nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien no ha descartado facilitar el ingreso de la actriz al país para diciembre de este año.

Del Castillo se encuentra, actualmente, grabando “La Reina del Sur”, también en la capital colombiana.

Las motivaciones de los productores en estrenar la segunda parte justo antes de la mayor fiesta patriótica en el país, que coincide este año con el estreno del nuevo presidente, no las sabemos. Lo que es claro es que el regreso de “La Ingobernable” añade picante al ya debatido escenario político en México.

La entrega de 12 episodios contará con nuevos personajes interpretados por: Luis Ernesto Franco, Juan Pablo Medina, Claudette Maillé, Isabel Aerenlund, Otto Sirgo, Susana Rojas, entre otros.